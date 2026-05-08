Robert Fico znów jest już w drodze do... Władimira Putina. Moskwa czeka na premiera Słowacji. Trasa lotu omija Polskę

Robert Fico / autor: X/@RobertFicoSVK
Specjalny samolot z premierem Słowacji Robertem Ficą jest w drodze do Moskwy, gdzie ma się spotkać z przywódcą Rosji Władimirem Putinem” - poinformowały słowackie media. Zgodnie z planem samolot ma wylądować na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo o godz. 17.30 czasu lokalnego (16.30 w Polsce).

Trasa prowadzi nad terytorium Czech, Niemiec i krajów skandynawskich, omijając kraje bałtyckie, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu, oraz Polskę.

Fico udał się do stolicy Rosji także rok temu w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Wówczas również nie dotarł tam krótszą trasą, bo nie dostał zgody na przelot nad krajami bałtyckimi. Jego samolot musiał lecieć z Bratysławy przez Węgry, Rumunię i Morze Czarne. Ówczesna wizyta Ficy w Moskwie została ostro skrytykowana przez Unię Europejską.

Spotkanie Fico-Putin

W Moskwie szef rządu Słowacji ma spotkać się z Putinem, ale - jak podkreślił - nie będzie obserwować parady wojskowej na Placu Czerwonym, organizowanej co roku przez Kreml na pamiątkę zwycięstwa ZSRR i koalicji antyhitlerowskiej nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Planuje też złożenie kwiatów na grobie Nieznanego Żołnierza.

Uzasadniając podróż do Rosji, Fico przekonywał, że oddaje hołd ofiarom II wojny światowej w różnych miejscach - był już w Niemczech na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau. W czerwcu planuje udział w uroczystościach upamiętniających lądowanie wojsk aliantów w Normandii na północy Francji.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

