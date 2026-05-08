Policja Republiki Południowej Afryki i służby konsularne Portugalii potwierdziły, że po kilku dniach poszukiwań udało się znaleźć ciało portugalskiego przedsiębiorcy zaginionego kilka dni temu w pobliżu granicy RPA z Mozambikiem. Zwłoki znajdowały się wewnątrz 500-kilogramowego krokodyla.
Jak przekazała lizbońska telewizja SIC powołująca się na południowoafrykańską policję, zwłoki znanego lokalnego biznesmena z branży hotelarskiej i gastronomicznej Gabriela Batisty rozpoznano m.in. po dłoni z charakterystycznym sygnetem znalezionym we wnętrznościach gada.
Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że Portugalczyk zaginął pod koniec kwietnia w rejonie miasta Komatipoort podczas jazdy autem. Pojazd prowadzony przez 59-letniego biznesmena został porwany przez wezbraną wskutek intensywnych opadów deszczu rzekę Komati.
Sześć par butów we wnętrzach gada
Po kilkudniowych poszukiwaniach południowoafrykańskie służby znalazły w rejonie rzeki czterometrowej długości krokodyla. Duże rozmiary tułowia zwierzęcia wydały się podejrzane członkom ekipy poszukiwawczej.
Po uśpieniu gada policjanci przetransportowali go śmigłowcem, umieszczonego na linie, przekazując ekipie złożonej z biologów i patomorfologów.
Poza rozczłonkowanymi zwłokami Gabriela Batisty, wewnątrz olbrzymiego gada znaleziono też sześć par butów, co pozwala przypuszczać, że Portugalczyk był jedną z kilku ofiar zwierzęcia.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759822-makabra-w-rpa-wydobyto-szczatki-mezczyzny-z-ciala-krokodyla
