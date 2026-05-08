WIDEO

Wielki pożar w strefie Czarnobyla! Ponad 1100 hektarów lasów w ogniu. Służby walczą w ekstremalnych warunkach. Wszystko przez Rosjan?

  • Świat
  • opublikowano:
W strefie wokół Czarnobyla płonie ponad 1100 hektarów lasów / autor: X/@SESU_UA
W strefie wokół Czarnobyla płonie ponad 1100 hektarów lasów / autor: X/@SESU_UA

W zamkniętej strefie wokół niedziałającej elektrowni jądrowej w Czarnobylu gaszony jest ogromny pożar, który objął już ponad 1100 hektarów lasów” – powiadomiła Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy.

Według administracji czarnobylskiej strefy wykluczenia pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze Gerań-2.

Na miejscu pożaru znaleziono szczątki dwóch aparatów bezzałogowych

— czytamy we wpisie Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia (DAZW) na Facebooku.

W komunikacie zaznaczono, że wraki dronów nie stanowiły już zagrożenia.

Zagrożenie minowe

Akcję gaśniczą utrudniają warunki atmosferyczne, które doprowadziły do suszy, a także zagrożenie minowe na części obszarów zajętych przez ogień.

W części sektorów leśnych prace zostały tymczasowo wstrzymane z powodu zagrożenia niewybuchami

— podkreślono.

W operacji uczestniczą jednostki DSNS ze specjalistycznym sprzętem oraz inne służby – przekazano w komunikacie.

Ukraińskie instytucje państwowe nie podały dotąd informacji o ewentualnych zmianach poziomu promieniowania.

Do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla do dziś obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych