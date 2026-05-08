„W zamkniętej strefie wokół niedziałającej elektrowni jądrowej w Czarnobylu gaszony jest ogromny pożar, który objął już ponad 1100 hektarów lasów” – powiadomiła Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy.
Według administracji czarnobylskiej strefy wykluczenia pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze Gerań-2.
Na miejscu pożaru znaleziono szczątki dwóch aparatów bezzałogowych
— czytamy we wpisie Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia (DAZW) na Facebooku.
W komunikacie zaznaczono, że wraki dronów nie stanowiły już zagrożenia.
Zagrożenie minowe
Akcję gaśniczą utrudniają warunki atmosferyczne, które doprowadziły do suszy, a także zagrożenie minowe na części obszarów zajętych przez ogień.
W części sektorów leśnych prace zostały tymczasowo wstrzymane z powodu zagrożenia niewybuchami
— podkreślono.
W operacji uczestniczą jednostki DSNS ze specjalistycznym sprzętem oraz inne służby – przekazano w komunikacie.
Ukraińskie instytucje państwowe nie podały dotąd informacji o ewentualnych zmianach poziomu promieniowania.
Do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla do dziś obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.
PAP/tt
