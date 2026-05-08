Nigel Farage świętuje, Keir Starmer analizuje straty. Są pierwsze wyniki wyborów lokalnych w Anglii. Nie ma jeszcze wyników m.in. z Londynu

Nigel Farage / autor: PAP/EPA/ANDY RAIN
Częściowe wyniki czwartkowych wyborów lokalnych w Anglii wskazują na razie na sukces partii Reform UK, której liderem i założycielem jest Nigel Farage i porażkę Partii Pracy premiera Keira Starmera. Jak dotąd podano rezultaty głosowania w 40 z 136 samorządów, w których odbyły się wybory. Nie ma jeszcze wyników m.in. z Londynu.

W 40 podliczonych już radach wcześniej nieobecna w tych samorządach Reform UK zdobyła 339 mandaty. Radni Partii Pracy uzyskali 245 miejsc, tracąc 248 w porównaniu z wynikami poprzednich wyborów. Liberalni Demokraci mają 237 przedstawicieli, o 35 więcej niż dotychczas

— wyliczyła BBC.

Partia Konserwatywna zdobyła 217 miejsc, tracąc 130, a Zieloni mają 48 radnych - o 25 więcej niż poprzednio.

BBC podkreśliła, że dotychczasowe wyniki nie dają jeszcze pełnego obrazu. W większości okręgów nie rozpoczęto liczenia głosów.

Wybierano 5066 radnych

We wczorajszych wyborach mieszkańcy Anglii wybierali w sumie 5066 radnych w 136 samorządach, czyli w około jednej trzeciej wszystkich takich jednostek. Wybory obejmują m.in. wszystkie gminy Londynu. Tego samego dnia odbyły się również wybory do parlamentów Szkocji i Walii, ale nie rozpoczęto tam jeszcze liczenia głosów.

Głosowanie jest postrzegane jako test popularności rządzącej Wielką Brytanią Partii Pracy i premiera Keira Starmera przed następnymi wyborami parlamentarnymi. Notowania tej formacji słabną, co potwierdzają dotychczasowe wyniki.

Partia Pracy utraciła większość w samorządach m.in. Oxfordu, Exeter czy Hartlepool, ale utrzymała władzę w Plymouth czy Reading.

Laburzyści nadal mają większość w 10 z 40 podliczonych samorządów, ale wcześniej mieli kontrolę nad 18 z nich. Liberalni Demokraci kontrolują pięć okręgów, konserwatyści - cztery, a Reform UK - jeden. W 20 żadna z partii nie ma większości.

Według wcześniejszych sondaży wybory przyniosą poważne przetasowania w politycznym układzie sił w Wielkiej Brytanii. Dotychczasowe wyniki potwierdzają, że funkcjonujący od dekad system dwóch dominujących partii - laburzystów i konserwatystów - staje się coraz bardziej systemem wielopartyjnym.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

