Trwa 70. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Piątek, 8 maja 2026 r.
09:03. Japońskie media: trzy gazowce Mitsui O.S.K. przepłynęły przez cieśninę Ormuz bez opłat
Trzy jednostki powiązane z japońskim armatorem Mitsui O.S.K. Lines, przewożące skroplony gaz, przepłynęły w kwietniu przez cieśninę Ormuz bez uiszczania opłat tranzytowych – poinformowała agencja Kyodo. Przewoźnik zapowiada, że nie zamierza płacić za przyszłe rejsy.
Przedstawiciel japońskiego przedsiębiorstwa odmówił komentarza na temat szczegółów przeprawy. Oświadczył jedynie, że „wolność żeglugi powinna być zagwarantowana w oparciu o prawo międzynarodowe i międzynarodowe zasady”.
07:44. Kolejny atak irańskich rakiet i dronów
Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich reaguje na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy - poinformowało w piątek nad ranem tamtejsze ministerstwo obrony. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormuz. Prezydent Donald Trump zapewnił jednak, że rozejm trwa.
Emirackie ministerstwo obrony nie podało dalszych szczegółów dotyczących porannych ataków. Według Abu Zabi Iran wznowił w poniedziałek uderzenia na ZEA po niemal miesiącu przerwy. Naloty wywołały m.in. pożar instalacji naftowych w portowym mieście Fudżajra. Iran zaprzeczał, by ponownie atakował ZEA.
Siły zbrojne USA poinformowały wcześniej w nocy, że odparły irańskie ataki na trzy amerykańskie okręty, które przechodziły przez cieśninę Ormuz, i w ramach samoobrony zaatakowały irańskie porty.
Irańskie wojsko przekazało, że to Stany Zjednoczone najpierw naruszyły rozejm, atakując irański tankowiec i porty, dlatego w odpowiedzi uderzono w amerykańskie okręty.
Według Iranu jednostki sił morskich USA doznały poważnych uszkodzeń. Amerykańskie dowództwo przekazało, że żaden z okrętów nie został trafiony.
07:27. Trump: Zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa
Prezydent USA Donald Trump powiedział stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormuz. Określił też uderzenia USA przeciwko Iranowi jako „miłosne stuknięcie”.
To było tylko miłosne stuknięcie
— powiedział Trump, cytowany przez dziennikarkę ABC Rachel Scott. Pytany, czy uderzenia odwetowe przeciwko Iranowi oznaczają koniec zawieszenia broni, prezydent zaprzeczył.
Zawieszenie broni nadal trwa. Jest w mocy
— powiedział.
We wpisie na Truth Social dotyczącym wymiany ognia między USA i Iranem, Trump napisał, że irańskie łodzie i drony atakujące przepływające przez cieśninę Ormuz niszczyciele zostały całkowicie zniszczone, a napastnikom zadano „wielkie szkody”.
Normalny kraj pozwoliłby tym Niszczycielom przejść, ale Iran nie jest normalnym krajem. Rządzą nim SZALEŃCY i gdyby mieli szansę użyć broni nuklearnej, zrobiliby to bez wahania. Ale nigdy nie będą mieli takiej okazji i tak jak dziś ich rozłożyliśmy, tak w przyszłości rozłożymy ich znacznie mocniej i znacznie brutalniej, jeśli szybko nie podpiszą umowy!
— napisał Trump.
06:52. CENTCOM: Siły USA uderzyły na Iran w ramach samoobrony
Siły USA odparły irańskie ataki na amerykańskie okręty i odpowiedziały uderzeniami na irańskie siły w ramach samoobrony - oznajmiło w nocy z czwartku na piątek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Według wojska, amerykańskie okręty nie doznały żadnych uszkodzeń.
Jak napisano w oświadczeniu dowództwa odpowiedzialnego za siły USA na Bliskim Wschodzie, amerykańskie niszczyciele „odparły niesprowokowane irańskie ataki i odpowiedziały uderzeniami w ramach samoobrony”. Do zdarzenia miało dojść podczas tranzytu okrętów przez cieśninę Ormuz do Zatoki Omańskiej.
Irańczycy mieli zaatakować okręty USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason za pomocą rakiet, dronów i małych łodzi szturmowych. Żaden z okrętów nie został trafiony.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) wyeliminowało zagrożenia i zaatakowało irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za ataki na siły amerykańskie, w tym wyrzutnie rakiet i dronów, centra dowodzenia i kontroli oraz węzły wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze
— napisano.
CENTCOM nie dąży do eskalacji, ale pozostaje na swoich pozycjach i jest gotowy do ochrony sił amerykańskich
— oznajmiło dowództwo.
Irańskie wojsko z kolei oskarżyło USA o naruszenie zawieszenia broni w oświadczeniu podanym przez irańskie media.
06:32. Trzecia runda rozmów Izraela z Libanem w przyszłym tygodniu
Przedstawiciele Libanu i Izraela odbędą trzecią rundę rozmów pokojowych w Waszyngtonie w dniach 14-15 maja - poinformował w czwartek przedstawiciel Departamentu Stanu USA. Do zapowiedzi tej dochodzi po pierwszych od tygodni atakach Izraela w Bejrucie.
Przedstawiciel resortu dyplomacji amerykańskiej potwierdził planowaną kolejną rundę rozmów, nie podając jednak dodatkowych szczegółów. Poprzednie dwie - pierwsze bezpośrednie kontakty obu państw od ponad trzech dekad - również odbyły się w Waszyngtonie na szczeblu ambasadorów. Podczas ostatniej z nich, 23 kwietnia, strony uzgodniły przedłużenie zawieszenia broni o trzy tygodnie.
W środę jednak Izrael przeprowadził nowy atak na dowódcę Hezbollahu w Bejrucie. Rozmowy mają na celu wypracowanie całościowego porozumienia pokojowego i wycofanie sił izraelskich z północnego Libanu. Izrael twierdzi, że prowadzi wojnę jedynie z Hezbollahem, a nie libańskimi władzami. Żąda jednocześnie, by libańska armia rozbroiła proirański Hezbollah - stanowiący w Libanie „państwo w państwie” - do czego zobowiązała się jeszcze w ramach porozumienia z 2024 roku.
Izrael okupuje przygraniczny pas ziemi wewnątrz Libanu, określając go jako strefę buforową. Mimo rozejmu, walki na południu Libanu nie zostały przerwane, jednak aż do środy Izrael powstrzymywał się od ataków na stolicę kraju.
Początkowo prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że rozmowy izraelsko-libańskie odbędą się na poziomie przywódców państw, lecz prezydent Libanu Joseph Aoun uznał, że jest na to za wcześnie ze względu na niedostateczne postępy w rozmowach.
Choć USA uznają kwestię Libanu za osobną wobec negocjacji z Iranem, władze irańskie - które wspierają Hezbollah - uważają inaczej, a rozejm w Libanie miał sprzyjać porozumieniu kończącym wojnę w Iranie.
red/PAP
