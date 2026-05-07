„Kapitanem wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa, jest Polak - Jan Dobrogowski” - wynika z materiału zamieszczonego na portalu telewizji BBC; na nagraniu wideo kapitan informuje pasażerów o śmierci jednego z nich.
Jan Dobrogowski jest absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, doświadczonym kapitanem żeglugi wielkiej, specjalizującym się między innymi w ekspedycjach polarnych - czytamy na jego stronie.
Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia. Pragnę jednak zaznaczyć, że według posiadanej wiedzy nasz obywatel nie wymaga wsparcia medycznego. Jest on także członkiem załogi i opuszczenie przez niego pokładu musi być ustalone z armatorem
— przekazał dziennikarzom rzecznik MSZ Maciej Wewiór, pytany o dalszą pomoc dla polskiego obywatela.
Stan wszystkich na pokładzie jest monitorowany i podlegają procedurom medycznym - są one oczywiście inne dla osób z objawami, a inne dla tych bez objawów
— dodał.
MV Hondius
Wycieczkowiec MV Hondius wypłynął z Ushuai na południu Argentyny 1 kwietnia ze 150 osobami na pokładzie. Do czwartku Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pięć zakażeń hantawirusem spośród potencjalnych ośmiu. W tym trzy osoby zmarły – podkreślono w komunikacie polskiego MSZ.
Na wycieczkowcu wykryto gatunek hantawirusa Andes, występującego w Ameryce Południowej, który w rzadkich przypadkach może się przenosić z człowieka na człowieka – ogłosiła w środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
Holenderskie ministerstwo zdrowia potwierdziło, że do szpitala w Amsterdamie zgłosiła się stewardesa linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką statku. Kobieta przyjęta do stołecznego szpitala jest więc pierwszą osobą z objawami hantawirusa, która nie podróżowała holenderskim wycieczkowcem.
Hantawirusy przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Niektóre szczepy przenoszone są też z człowieka na człowieka. Patogeny mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi poprzez wywołanie ciężkich chorób układu oddechowego.
Adrian Siwek/PAP
