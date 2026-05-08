Chwila grozy w Indiach! Zoom w telefonie wykrył to, czego nie widziało ludzkie oko. Okazało się, że... lampart obserwował ich z ukrycia

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/butti_s/Instagram/drrajukasambe
Fotograf Raju Kasambe, który testował 100-krotne przybliżenie w swoim smartfonie, dokonał mrożącego krew w żyłach odkrycia! Skanując odległe, górzyste zbocze w Pangot w Indiach, dostrzegł w trawie niemal niewidoczny kształt. Jednak po maksymalnym przybliżeniu obrazu okazało się, że to lampart, który – jak mężczyzna szybko się zorientował – przez cały czas wpatrywał się prosto w obiektyw. Całą sytuację opisał na swoim koncie drrajukasambe we wpisie na Instagramie, a nagranie szybko stało się viralem.

Zwierzę znajdowało się ponad kilometr od fotografa. Dzięki cętkowanej sierści dzikie zwierzę idealnie wtapiało się w skaliste i trawiaste podłoże, co czyniło go praktycznie niedostrzegalnym gołym okiem. Jak napisał w swoim wpisie Raju Kasambe, „kiedy szukasz bażanta…, a lampart znajduje cię pierwszy!”.

Niezapomniana chwila niedaleko Pangot. Przeszukiwaliśmy wzrokiem trawiaste zbocza – typowe środowisko, w którym często widuje się bażanty szukające pożywienia – kiedy przez lornetkę dostrzegłem lamparta – spokojnie odpoczywającego w dolinie i wpatrującego się prosto w nas

— zrelacjonował fotograf.

Nie mieliśmy na co narzekać!”

Jak dodał, „w pobliskiej wiosce pies szczekał nieustannie, zupełnie nieświadomy, że zaledwie kilometr dalej czai się drapieżnik”.

Natura zawsze ma w zanadrzu jakieś niespodzianki. Być może tego dnia nie znaleźliśmy bażanta, ale po takim spotkaniu z lampartem z pewnością nie mieliśmy na co narzekać!

— podkreślił Raju Kasambe.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

