Sędzia nowojorskiego sądu ujawnił domniemany list samobójczy Jeffreya Epsteina. Amerykański przestępca seksualny i finansista popełnił samobójstwo w nowojorskim areszcie w sierpniu 2019 r. Notatkę miał napisać podczas wcześniejszej próby samobójczej; zachował ją jego współwięzień.
Sędzia Kenneth Karas upublicznił list wczoraj, na wezwanie dziennika „New York Times”, który wniósł o odtajnienie dokumentu. Sędzia uznał, że nie ma powodów, by trzymać go w tajemnicy. Zastrzegł jednak, że nie może też potwierdzić jego autentyczności.
Tekst napisanej odręcznym, niewyraźnym pismem notatki brzmi:
„Prowadzili śledztwo przez miesiąc - nic nie znaleźli!! I postawili mi zarzuty na 15 lat. To przywilej, by samemu wybrać moment pożegnania. I co mam zrobić - wybuchnąć płaczem? Nie ma w tym żadnej radości - nie warto!!”.
List był umieszczony w aktach sprawy Nicholasa Tartaglionego, którą rozpatrywał sędzia Karas. Tartaglione był osadzony w tej samej celi, co Epstein w nowojorskim areszcie. Mężczyzna został później skazany na karę czterokrotnego dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwa.
Tartaglione powiedział, że odnalazł notatkę w lipcu 2019 r., gdy Epsteina wyniesiono z celi, nieprzytomnego i z kawałkiem materiału wokół szyi. Mężczyzna relacjonował później, że znalazł tekst Epsteina w komiksie i przekazał swoim prawnikom, ponieważ finansista początkowo twierdził, że nie chciał popełnić samobójstwa, ale został zaatakowany przez Tartaglionego.
Kontrowersje wokół śmierci Epsteina
10 sierpnia 2019 r. Epstein został odnaleziony martwy w celi. Za przyczynę śmierci uznano samobójstwo, ale niejasne okoliczności zgonu i zaniedbania personelu więziennego do dziś budzą kontrowersje.
Zanim Epstein został aresztowany w 2019 r. pod zarzutem handlu nieletnimi w celu wykorzystania seksualnego, został w 2008 r. skazany na Florydzie na karę pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne związane z wykorzystywaniem nieletnich.
W styczniu br. amerykański departament sprawiedliwości ujawnił obszerny zbiór dokumentów, zebranych podczas różnych śledztw w sprawie Epsteina. Materiały potwierdziły szerokie powiązania finansisty ze światowymi elitami politycznymi i finansowymi.
Liczba ofiar Epsteina nie jest dokładnie znana. Z ujawnionych akt i pozwów cywilnych wynika, że wśród poszkodowanych są setki kobiet, które oskarżają Epsteina o wykorzystywanie seksualne lub o to, że stręczył je i przekazywał swoim znajomym.
PAP/X/tt
