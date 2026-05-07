NA ŻYWO

RELACJA. 69. dzień wojny z Iranem. CENTCOM: Siły USA ostrzelały irański tankowiec próbujący złamać blokadę

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Trwa 69. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Czwartek, 7 maja 2025 r.

07:15. CENTCOM: Siły USA ostrzelały irański tankowiec próbujący złamać blokadę

Siły USA w Zatoce Omańskiej ostrzelały i unieruchomiły irański tankowiec, który próbował przełamać amerykańską blokadę irańskich portów - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). To drugi podobny incydent od czasu wprowadzenia blokady.

Jak podało dowództwo odpowiadające za siły USA na Bliskim Wschodzie, do zdarzenia doszło ok. 15 czasu polskiego, kiedy irański tankowiec M/T Hasna zmierzający do irańskiego portu zignorował ostrzeżenia amerykańskiej marynarki.

Siły amerykańskie wydały szereg ostrzeżeń i poinformowały statek pod banderą Iranu, że narusza on blokadę USA. Gdy załoga Hasny nie zastosowała się do wielokrotnych ostrzeżeń, siły amerykańskie unieruchomiły ster tankowca, wystrzeliwując kilka pocisków z 20-milimetrowego działka myśliwca F/A-18 Super Hornet Marynarki Wojennej USA, który wystartował z okrętu USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna nie zmierza już do Iranu

— napisano w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X.

Blokada USA przeciwko statkom próbującym wpłynąć do irańskich portów lub z nich wypłynąć pozostaje w mocy. Siły CENTCOM nadal działają rozważnie i profesjonalnie, aby zapewnić przestrzeganie przepisów

— dodano.

To drugi przypadek ostrzelania irańskiego statku handlowego przez siły USA od czasu ustanowienia blokady irańskich portów. Dwa tygodnie wcześniej amerykański okręt USS Spruance oddał strzały do irańskiego kontenerowca M/V Touska, unieruchamiając go, a później przejmując kontrolę nad jednostką.

red/PAP/X/FB

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych