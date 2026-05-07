Trwa 69. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Czwartek, 7 maja 2025 r.
07:15. CENTCOM: Siły USA ostrzelały irański tankowiec próbujący złamać blokadę
Siły USA w Zatoce Omańskiej ostrzelały i unieruchomiły irański tankowiec, który próbował przełamać amerykańską blokadę irańskich portów - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). To drugi podobny incydent od czasu wprowadzenia blokady.
Jak podało dowództwo odpowiadające za siły USA na Bliskim Wschodzie, do zdarzenia doszło ok. 15 czasu polskiego, kiedy irański tankowiec M/T Hasna zmierzający do irańskiego portu zignorował ostrzeżenia amerykańskiej marynarki.
Siły amerykańskie wydały szereg ostrzeżeń i poinformowały statek pod banderą Iranu, że narusza on blokadę USA. Gdy załoga Hasny nie zastosowała się do wielokrotnych ostrzeżeń, siły amerykańskie unieruchomiły ster tankowca, wystrzeliwując kilka pocisków z 20-milimetrowego działka myśliwca F/A-18 Super Hornet Marynarki Wojennej USA, który wystartował z okrętu USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna nie zmierza już do Iranu
— napisano w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X.
Blokada USA przeciwko statkom próbującym wpłynąć do irańskich portów lub z nich wypłynąć pozostaje w mocy. Siły CENTCOM nadal działają rozważnie i profesjonalnie, aby zapewnić przestrzeganie przepisów
— dodano.
To drugi przypadek ostrzelania irańskiego statku handlowego przez siły USA od czasu ustanowienia blokady irańskich portów. Dwa tygodnie wcześniej amerykański okręt USS Spruance oddał strzały do irańskiego kontenerowca M/V Touska, unieruchamiając go, a później przejmując kontrolę nad jednostką.
red/PAP/X/FB
