Trwa 1534. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 7 maja 2025 r.
19:01. W wojnie na Ukrainie zginęło 19 kenijskich obywateli
Minister spraw zagranicznych Kenii Musalia Mudavadi poinformował w czwartek, że 19 obywateli Kenii, walczących po stronie Rosji, zginęło w wojnie na Ukrainie. 32 Kenijczyków jest zaginionych.
18:53. Ministerstwo obrony Rosji ogłosiło zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą od 8 do 10 maja
W czwartek po południu rosyjski resort obrony poinformował o wprowadzeniu zawieszenia broni od 8 do 10 maja – poinformowała agencja Reutera. Deklaracja ta jest związana z obchodami Dnia Zwycięstwa 9 maja. Mimo to, w większości regionów Rosji odwołano parady wojskowe.
18:20. MSZ Ukrainy ostrzega, że Moskwa może robić prowokacje przed 9 maja i obwinić Kijów
Przed obchodami Dnia Zwycięstwa 9 maja Rosja może robić prowokacje i obwinić o to Ukrainę, powiedział PAP wiceminister ukraińskiego MSZ Oleksandr Miszczenko w czwartek. Komentował w ten sposób środowy apel Kremla o ewakuację personelu z ambasad w Kijowie.
16:54. Ambasada RP w Kijowie nie planuje zmian w działalności po groźbach Rosji
Ambasada RP w Kijowie nie planuje żadnych zmian w działalności w związku z groźbami Rosji, która ostrzegła placówki dyplomatyczne, by zawczasu ewakuowały się ze stolicy Ukrainy przed 9 maja.
16:33. Zełenski: Umierow przeprowadzi rozmowy z przedstawicielami prezydenta USA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził dziś, że jego główny negocjator pokojowy Rustem Umierow przeprowadzi jeszcze tego dnia rozmowy z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa.
Media poinformowały wcześniej, że Umierow, sekretarz Rady Bezpieczenstwa i Obrony Ukrainy, przybył na Florydę, gdzie dojdzie do spotkania.
Raport Rustema Umierowa. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy przeprowadzi dziś szereg spotkań z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Określiliśmy kluczowe zadania
— napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.
Ujawnił, że wśród tematów rozmów będzie m.in. uwolnienie jeńców oraz aktywizacja procesów dyplomatycznych na rzecz zawieszenia broni w wojnie z Rosją.
14:40. Symbol zniszczonego przez Rosjan Pokrowska na Biennale
W Pawilonie Ukrainy podczas tegorocznego Biennale Sztuki w Wenecji można oglądać wystawę „Security guarantees”. Jej elementem jest praca artystki Zhanny Kadyrovej „The Origami Deer” przedstawiająca kanciastego jelenia. To symbol zniszczonego przez Rosjan Pokrowska.
Rzeźba wyglądem przypomina zwierzę origami. Jeleń został wykonany z betonu w 2019 r. Od tej pory prezentowany był w miejscowości Pokrowsk we wschodniej Ukrainie. Ustawiony na cokole, na którym wcześniej stał radziecki myśliwiec zdolny do przenoszenia broni nuklearnej, jeleń został jednym z symboli miasta.
13:36. Wojsko: Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Permie w Rosji
„Ukraińskie wojska przeprowadziły atak na jedną z największych rosyjskich rafinerii w Permie, oddaloną o ponad 1500 km od linii frontu” - poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy Robert „Madiar” Browdi.
Dowódca przekazał, że rafinerię zaatakowali w nocy ze środy na czwartek operatorzy 1. Samodzielnego Centrum Systemów Bezzałogowych.
Według agencji RBK-Ukraina zakład w Permie to jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Rosji. Przedsiębiorstwo należące do grupy Łukoil przetwarza ponad 13 mln ton ropy rocznie i dostarcza paliwo zarówno do sektora cywilnego, jak i do rosyjskiej armii.
Dzisiaj ukraińskie sankcje dalekosiężne ponownie dotknęły Perm: to ponad 1500 km od naszej granicy. Niedawno odnotowano również znaczące wyniki w Czelabińsku – (oddalonego o) 1800 km – a także w Jekaterynburgu – prawie 2 tys. km
— przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
11:21. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku w Merefie wzrosła do ośmiu
Liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego rosyjskiego ataku rakietowego w Merefie w obwodzie charkowskim wzrosła do ośmiu - powiadomił w czwartek szef regionalnych władz Ołeh Syniehubow. Wcześniej informowano o czterech zabitych. W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ataków zginęło siedem osób w obwodach sumskim i donieckim.
Wzrosła liczba ofiar ataku rakietowego, który Rosjanie przeprowadzili 4 maja na Merefę. Niestety, w szpitalu zmarł 59-letni mężczyzna, który został ranny. Lekarze zrobili wszystko, co w ich mocy, aby go uratować, ale obrażenia okazały się zbyt poważne
— napisał Syniehubow w komunikatorze Telegram. Szef administracji obwodowej poinformował również, że w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie ostrzeliwały Charków i 15 innych miejscowości w obwodzie. W wyniku tych ataków rannych zostało osiem osób - dodał.
Władze obwodu charkowskiego przekazały w poniedziałek, że w Merefie zginęły co najmniej cztery osoby zginęły, a 16 doznało obrażeń. Miasteczko Merefa leży około 30 km na południowy zachód od Charkowa w północno-wschodniej Ukrainie.
W ciągu ostatniej doby rosyjskie siły przeprowadziły ponad 90 ostrzałów w obwodzie sumskim na północy kraju. Zginęło czworo cywilów, a kolejnych 11 zostało rannych - powiadomiły Siły Zbrojne Ukrainy.
Szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin przekazał, że w wyniku rosyjskich ostrzałów troje mieszkańców tego regionu poniosło śmierć, a sześcioro zostało rannych.
Według Fiłaszkina w ciągu ostatniej doby Rosjanie ostrzeliwali miejscowości w obwodzie donieckim 30 razy. Z miejscowości w pobliżu w linii frontu ewakuowano 204 osoby, w tym 59 dzieci - poinformował.
10:42. Będzie ciąg dalszy procesu oskarżonego o gotowość do szpiegostwa na rzecz Rosji
Będzie ciąg dalszy procesu Pawła K., który miał zgłosić gotowość do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi i zbierać informacje o lotnisku w Jasionce, co miało pomóc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Od wyroku 3,5 roku więzienia odwołała się prokuratura.
10:13. „FAZ” o rozejmie ogłoszonym przez Putina: to dowód na słabość Rosji
Ogłoszenie jednostronnych rozejmów przez Rosję i Ukrainę nie jest krokiem w kierunku pokoju, lecz kolejną utarczką w wojnie informacyjnej między tymi krajami, obnażającą cynizm i słabość Moskwy – ocenia dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
09:12. AP: Rosja nasila próby zamachów na swoich przeciwników w Europie
Od czasu wybuchu pełnowymiarowej wojny z Ukrainą Rosja nasila kampanię zabójstw celowanychwymierzoną w swoich przeciwników w Europie - napisała Associated Press. Istnieje polityczne przyzwolenie na takie działania, rosyjskie służby są coraz bardziej zuchwałe - zaznaczyły źródła agencji.
08:41. Łotewski minister obrony: drony prawdopodobnie wystrzelone przez Ukrainę przeciw celom w Rosji
Drony, które rano wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji - poinformował łotewski minister obrony Andris Spruds, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło.
07:11. Ambasada Ukrainy we Włoszech: Powrót Rosji na Biennale hańbą dla tych, którzy to umożliwili
Ambasada Ukrainy we Włoszech oświadczyła, że powrót Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji to „hańba dla tych, którzy to umożliwili”. W dniu otwarcia rosyjskiego pawilonu na terenie światowej wystawy ambasada zarzuciła współudział osobom, które ignorują zbrodnie Rosji.
W komunikacie rozpowszechnionym przez Ansę ukraińska placówka dyplomatyczna w Rzymie zaznaczyła: „Powrót Rosji na Biennale w Wenecji jest hańbą dla tych, którzy to umożliwili, w jawnej sprzeczności z wartościami demokratycznymi, odpowiedzialnością moralną oraz międzynarodową reakcją, opartą na zasadach w obliczu brutalnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie”.
Milczenie i ignorowanie zbrodni Rosji w czasie wojny przestaje być postawą apolityczną, a staje się formą współudziału. Ci, którzy odmawiają obrony wartości demokratycznych i ludzkiego życia, wybierając zamiast tego pobłażanie agresorowi, nie chronią wolności artystycznej; służą interesom agresora, przyczyniają się do legitymizowania jego zbrodni i szerzenia jego propagandy, jednocześnie podważając własną wiarygodność i autorytet moralny
— głosi oświadczenie.
Mowa w nim jest o tym, że nie można ignorować faktu, iż kultura w Rosji jest „nierozerwalna z jej militarystycznym reżimem”.
Pawilon rosyjski na Biennale, ze swoimi powiązaniami z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym i z politycznym kierownictwem kraju, jest kolejnym tego dowodem. Rosyjska kultura na Biennale w Wenecji jest nierozerwalnie związana ze zbrodniami wojennymi Rosji, jej systematycznym terrorem oraz politykami ukierunkowanymi na zniszczenie ukraińskiej tożsamości narodowej
— napisano w oświadczeniu ambasady Ukrainy.
Placówka przypomniała, że „setki ukraińskich artystów i ludzi kultury nigdy więcej nie będą mogły już zaprezentować światu swoich dzieł”.
Zostali oni zabici przez Rosję, zarówno na polu bitwy, jak i w pokojowych miastach, które Rosja codziennie terroryzuje. Tysiące obiektów dziedzictwa kulturowego, muzeów, teatrów, bibliotek, archiwów i infrastruktury kulturalnej zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Te straty wykraczają dalece poza materialną destrukcję: są częścią celowej kampanii, by wymazać kulturę Ukrainy, pamięć historyczną i samo prawo Ukrainy do istnienia
— podkreślono.
Ambasada wyraziła przekonanie, że nie można traktować udziału Rosji - kraju agresora w najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych poza kontekstem wojny, którą ona wywołała.
Środowej inauguracji pawilonu Rosji na Biennale towarzyszyły protesty i pikiety oraz napięcia z policją. Został on otwarty mimo licznych wcześniejszych protestów ministrów kultury wielu krajów UE, wśród nich szefowej polskiego resortu Marty Cienkowskiej, a także Komisji Europejskiej. Przeciwny był też minister kultury Włoch Alessandro Giuli, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Włoski minister odwołał swój przyjazd do Wenecji.
Na skwerze przed pawilonem Rosji demonstranci z ukraińskimi flagami skandowali hasła: „Rosja państwem terrorystycznym” i trzymali antyrosyjskie plakaty. Na jednym z nich widniał napis: „Nie dla pawilonów ludobójców”.
06:30. Rozbiły się dwa obce drony, które wleciały z Rosji
Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się - poinformował rano publiczny nadawca LSM, powołując się na siły zbrojne. Na miejscu są m.in. policja, wojsko,straż pożarna i służby ratownicze.
Według LSM jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759684-relacja-1534-dzien-wojny-zawieszenie-broni-od-8-do-10-maja
