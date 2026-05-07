Trwa 1534. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 7 maja 2025 r.
07:11. Ambasada Ukrainy we Włoszech: Powrót Rosji na Biennale hańbą dla tych, którzy to umożliwili
Ambasada Ukrainy we Włoszech oświadczyła, że powrót Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji to „hańba dla tych, którzy to umożliwili”. W dniu otwarcia rosyjskiego pawilonu na terenie światowej wystawy ambasada zarzuciła współudział osobom, które ignorują zbrodnie Rosji.
W komunikacie rozpowszechnionym przez Ansę ukraińska placówka dyplomatyczna w Rzymie zaznaczyła: „Powrót Rosji na Biennale w Wenecji jest hańbą dla tych, którzy to umożliwili, w jawnej sprzeczności z wartościami demokratycznymi, odpowiedzialnością moralną oraz międzynarodową reakcją, opartą na zasadach w obliczu brutalnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie”.
Milczenie i ignorowanie zbrodni Rosji w czasie wojny przestaje być postawą apolityczną, a staje się formą współudziału. Ci, którzy odmawiają obrony wartości demokratycznych i ludzkiego życia, wybierając zamiast tego pobłażanie agresorowi, nie chronią wolności artystycznej; służą interesom agresora, przyczyniają się do legitymizowania jego zbrodni i szerzenia jego propagandy, jednocześnie podważając własną wiarygodność i autorytet moralny
— głosi oświadczenie.
Mowa w nim jest o tym, że nie można ignorować faktu, iż kultura w Rosji jest „nierozerwalna z jej militarystycznym reżimem”.
Pawilon rosyjski na Biennale, ze swoimi powiązaniami z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym i z politycznym kierownictwem kraju, jest kolejnym tego dowodem. Rosyjska kultura na Biennale w Wenecji jest nierozerwalnie związana ze zbrodniami wojennymi Rosji, jej systematycznym terrorem oraz politykami ukierunkowanymi na zniszczenie ukraińskiej tożsamości narodowej
— napisano w oświadczeniu ambasady Ukrainy.
Placówka przypomniała, że „setki ukraińskich artystów i ludzi kultury nigdy więcej nie będą mogły już zaprezentować światu swoich dzieł”.
Zostali oni zabici przez Rosję, zarówno na polu bitwy, jak i w pokojowych miastach, które Rosja codziennie terroryzuje. Tysiące obiektów dziedzictwa kulturowego, muzeów, teatrów, bibliotek, archiwów i infrastruktury kulturalnej zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Te straty wykraczają dalece poza materialną destrukcję: są częścią celowej kampanii, by wymazać kulturę Ukrainy, pamięć historyczną i samo prawo Ukrainy do istnienia
— podkreślono.
Ambasada wyraziła przekonanie, że nie można traktować udziału Rosji - kraju agresora w najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych poza kontekstem wojny, którą ona wywołała.
Środowej inauguracji pawilonu Rosji na Biennale towarzyszyły protesty i pikiety oraz napięcia z policją. Został on otwarty mimo licznych wcześniejszych protestów ministrów kultury wielu krajów UE, wśród nich szefowej polskiego resortu Marty Cienkowskiej, a także Komisji Europejskiej. Przeciwny był też minister kultury Włoch Alessandro Giuli, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Włoski minister odwołał swój przyjazd do Wenecji.
Na skwerze przed pawilonem Rosji demonstranci z ukraińskimi flagami skandowali hasła: „Rosja państwem terrorystycznym” i trzymali antyrosyjskie plakaty. Na jednym z nich widniał napis: „Nie dla pawilonów ludobójców”.
red/PAP/X/FB
