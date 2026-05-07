Florentina Holzinger, austriacka performerka, przeprowadziła żenujący happening w Wenecji jeszcze przed startem międzynarodowej wystawy sztuki współczesnej Biennale. Wideo z jej akcji trafiło do sieci.
Na nagraniu widać, jak niemal zupełnie naga kobieta weszła po linie do podwieszonego na dźwigu dzwona, po czym wisząc głową w dół kołysała się, uderzając własnym ciałem o dzwon i wywołując jego bicie.
O co chodziło w tej akcji?
O co chodziło w tym performensie? Rzekomo o… ostrzeżenie przed apokalipsą klimatyczną. Dzwon z osobą w środku miał symbolizować ostrzeżenie przed nadciągającą powodzią. Najpewniej bez tego objaśnienia mało kto - delikatnie mówiąc - domysliłby się, że własnie o to chodzi we wspomnianej kuriozalnej akcji.
