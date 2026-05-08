Szwedzi zbroją się na rosyjską flotę cieni! Ich straż przybrzeżna zostanie wyposażona w cięższą broń

Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA

Szwedzka straż przybrzeżna, która ostatnio zatrzymała pięć statków na Bałtyku, w tym tankowce rosyjskiej floty cieni, zostanie wyposażona w cięższą broń taką jak karabiny maszynowe. Obecnie załogi posiadają jedynie pistolety.

Musimy stawić czoła zagrożeniu, które już dziś istnieje wobec jednostek straży przybrzeżnej

— powiedział minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin agencji TT.

Według Bohlina, w przyszłym roku załogi otrzymają cięższą broń przenośną, a na niektórych statkach zainstalowane zostaną karabiny maszynowe. Rozważany jest również zakup bardziej zaawansowanych systemów uzbrojenia i obrony przed dronami.

Musimy być przygotowani na pogorszenie się sytuacji na Morzu Bałtyckim

— ostrzegł.

Zajęcie tankowca floty cieni

Straż przybrzeżna u wybrzeży Trelleborga zajęła tankowiec Jin Hui w związku z podejrzeniem przynależności do rosyjskiej floty cieni i brakiem zdolności żeglugowej. W ostatnich tygodniach zatrzymano łącznie cztery inne statki, a ich załogom zarzucono posługiwanie się fałszywymi banderami lub zanieczyszczenie środowiska morskiego.

Flotą cieni określa się sieć tankowców i statków handlowych wykorzystywanych przez Rosję do transportu głównie ropy w celu uniknięcia sankcji nałożonych przez państwa Zachodu.

Inne zdanie, jakie otrzymała straż przybrzeżna od rządu, to monitorowanie podmorskich kabli.

PAP/mly

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

