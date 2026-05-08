Szwedzka straż przybrzeżna, która ostatnio zatrzymała pięć statków na Bałtyku, w tym tankowce rosyjskiej floty cieni, zostanie wyposażona w cięższą broń taką jak karabiny maszynowe. Obecnie załogi posiadają jedynie pistolety.
Musimy stawić czoła zagrożeniu, które już dziś istnieje wobec jednostek straży przybrzeżnej
— powiedział minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin agencji TT.
Według Bohlina, w przyszłym roku załogi otrzymają cięższą broń przenośną, a na niektórych statkach zainstalowane zostaną karabiny maszynowe. Rozważany jest również zakup bardziej zaawansowanych systemów uzbrojenia i obrony przed dronami.
Musimy być przygotowani na pogorszenie się sytuacji na Morzu Bałtyckim
— ostrzegł.
Zajęcie tankowca floty cieni
Straż przybrzeżna u wybrzeży Trelleborga zajęła tankowiec Jin Hui w związku z podejrzeniem przynależności do rosyjskiej floty cieni i brakiem zdolności żeglugowej. W ostatnich tygodniach zatrzymano łącznie cztery inne statki, a ich załogom zarzucono posługiwanie się fałszywymi banderami lub zanieczyszczenie środowiska morskiego.
Flotą cieni określa się sieć tankowców i statków handlowych wykorzystywanych przez Rosję do transportu głównie ropy w celu uniknięcia sankcji nałożonych przez państwa Zachodu.
Inne zdanie, jakie otrzymała straż przybrzeżna od rządu, to monitorowanie podmorskich kabli.
PAP/mly
