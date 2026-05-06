Czternastoletnia uczennica zginęła w departamencie Aisne na północy Francji od ciosów nożem; została zaatakowana na ulicy - podała telewizja BFMTV. Prokuratura potwierdziła atak z użyciem broni białej i przekazała, że dziewczyna zmarła w wyniku odniesionych ran.
Prokuratura poinformowała też o ujęciu domniemanego sprawcy - 23-letniego mężczyzny.
Do tragedii doszło w miejscowości Fere-en-Tardenois rano. Jak przekazała prokuratura, wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa.
Śmierć od odniesionych ran
Około godz. 8 rano otrzymano zgłoszenie o ciężko rannej 14-latce znajdującej się na ulicy. Mimo przybycia służb ratunkowych dziewczynka zmarła od odniesionych licznych ran zadanych bronią białą.
Telewizja BFMTV podała, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, że do poszukiwań sprawcy zaangażowano znaczące siły żandarmerii, w tym śmigłowce i drony.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759677-zadzgal-uczennice-w-bialy-dzien-ruszyl-poscig
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.