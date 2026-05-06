Atak nożem we Francji! Śmigłowce i drony w pogoni za niebezpiecznym sprawcą! Zabił czternastoletnią uczennicę

Czternastoletnia uczennica zginęła w departamencie Aisne na północy Francji od ciosów nożem; została zaatakowana na ulicy - podała telewizja BFMTV. Prokuratura potwierdziła atak z użyciem broni białej i przekazała, że dziewczyna zmarła w wyniku odniesionych ran.

Prokuratura poinformowała też o ujęciu domniemanego sprawcy - 23-letniego mężczyzny.

Do tragedii doszło w miejscowości Fere-en-Tardenois rano. Jak przekazała prokuratura, wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa.

Około godz. 8 rano otrzymano zgłoszenie o ciężko rannej 14-latce znajdującej się na ulicy. Mimo przybycia służb ratunkowych dziewczynka zmarła od odniesionych licznych ran zadanych bronią białą.

Telewizja BFMTV podała, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, że do poszukiwań sprawcy zaangażowano znaczące siły żandarmerii, w tym śmigłowce i drony.

PAP/mly

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

