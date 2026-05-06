Absurdalna sytuacja w więzieniu w USA. Mężczyzna miał zostać skazany na śmierć, ale twierdzi, że jest... nieśmiertelny. To może go uratować

"Nieśmiertelny" więzień z USA nie zostanie stracony / autor: Pexels.com

John Richard Wood z Karoliny Południowej, który został skazany na śmierć za zabójstwo policjanta stanowego w 2000 roku, twierdzi, że jest nieśmiertelny i trzykrotnie zmarł w swojej celi. Jego przekonania paradoksalnie uratowały mu życie. Sędzia stwierdziła bowiem, że nie może zostać stracony z powodu choroby psychicznej.

59-letni John Richard Wood nie potrafi racjonalnie komunikować się ze swoimi prawnikami i nie ma racjonalnego i opartego na faktach zrozumienia swoich przestępstw, powodu kary ani jej charakteru

— orzekła sędzia Grace Knie, powołując się na opinie trzech ekspertów zdrowia psychicznego.

Jak ujawniły „WSPA” i „South Carolina Daily Gazette” eksperci stwierdzili, że Wood nie spełnia „dwutorowego standardu prawnego niezbędnego do wykonania kary śmierci”.

Uznane zostało stanowisko adwokatów skazanego, że „wyniszczające skutki schizofrenii uniemożliwiają mu obecnie wykonanie kary śmierci”.

Sędzia wskazała, opierając się na opinii biegłych, że Wood wierzy w swoją nieśmiertelność, przekonuje, że zmarł już trzy razy w celi śmierci i zmartwychwstanie, jeśli zostanie stracony przez stan.

Teraz sprawą zajmie się stanowy Sąd Najwyższy, który może podtrzymać lub też uchylić decyzję.

Adrian Siwek/Fox News/South Carolina Daily Gazette/WSPA

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

