Premier Włoch Giorgia Meloni ostrzegła, że w internecie krążą sfabrykowane przy użyciu sztucznej inteligencji jej zdjęcia w bieliźnie. „Muszę przyznać, że ktokolwiek je stworzył, przynajmniej w załączonym przypadku, znacznie poprawił mój wygląd. Faktem pozostaje jednak, że w dzisiejszych czasach wykorzystuje się absolutnie wszystko, by tylko atakować i wymyślać kłamstwa" - podkreśliła.
 Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że takie fałszywe jej zdjęcia w bieliźnie są rozsyłane w sieci jako prawdziwe przez niektórych jej przeciwników. Przytoczyła komentarz jednego z nich, który napisał, że to „haniebne, że prezes Rady Ministrów pokazuje się w takiej sytuacji".
 „Deepfake to niebezpieczne narzędzie" Meloni zaznaczyła wyraźnie w swoim wpisie: „To fałszywe zdjęcie, wygenerowane przy użyciu AI".
 Deepfake to niebezpieczne narzędzie, ponieważ może oszukać, zmanipulować i zaatakować każdego. Ja mogę się bronić. Wielu innych nie
 — napisała premier.
 Meloni: „To może spotkać każdego" Podkreśliła również, że jedna reguła powinna zawsze obowiązywać: 
 Trzeba sprawdzać, zanim się uwierzy i uwierzyć, zanim się rozpowszechni"; „bo dzisiaj spotyka to mnie, a jutro może spotkać każdego.
 Włoskie media przypominają, że pięć lat temu, gdy Meloni stała na czele opozycyjnej wówczas partii Bracia Włosi, jej twarz została wykorzystana w nagraniu, opublikowanym na stronie z materiałami pornograficznymi. Ustalono, że sprawcami byli ojciec i syn z Sardynii, którzy stanęli za to przed sądem.
 We wrześniu 2025 roku Włochy jako pierwszy kraj Unii Europejskiej przyjął kompleksową ustawę regulującą wykorzystanie sztucznej inteligencji; wprowadzono kary więzienia dla osób używających tej technologii w celu wyrządzania szkody innym, w tym do tworzenia tzw. deepfake.

 PAP/X/tt