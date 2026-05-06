Prezydent USA gościł dzieci w Białym Domu. Trump nagle przerwał konferencję prasową i zadał zaskakujące pytanie.

Trump do chłopca: "Czy jesteś silną osobą?" / autor: PAP/EPA/TOM BRENNER / POOL
Wygląda na to, że Donald Trump wyzwał jednego z chłopców na pojedynek, w czasie gdy wczoraj gościł grupę dzieci w Gabinecie Owalnym. „Myślisz, że mógłbyś mnie pokonać w walce?” – zapytał prezydent USA dziecko.

Do wymiany zdań doszło w trakcie konferencji prasowej poświęconej przywróceniu nagrody „Presidential Fitness Test Award” (Prezydencki Test Sprawności Fizycznej), która została wycofana za rządów Obamy.

Nie sądzę, że musimy się o Ciebie martwić

— zaczął Donald Trump, zwracając się do chłopca stojącego obok niego przy biurku Resolute.

Tak, panie prezydencie

— odpowiedział chłopiec.

Trump: „Czy jesteś silną osobą?”

Czy jesteś silną osobą?

— zapytał prezydent USA, a chłopiec kiwnął głową, że „tak”.

Myślisz, że mógłbyś mnie pokonać w walce?

— dodał, na co wszyscy obecni zareagowali śmiechem.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

