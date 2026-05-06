Wygląda na to, że Donald Trump wyzwał jednego z chłopców na pojedynek, w czasie gdy wczoraj gościł grupę dzieci w Gabinecie Owalnym. „Myślisz, że mógłbyś mnie pokonać w walce?” – zapytał prezydent USA dziecko.
Do wymiany zdań doszło w trakcie konferencji prasowej poświęconej przywróceniu nagrody „Presidential Fitness Test Award” (Prezydencki Test Sprawności Fizycznej), która została wycofana za rządów Obamy.
Nie sądzę, że musimy się o Ciebie martwić
— zaczął Donald Trump, zwracając się do chłopca stojącego obok niego przy biurku Resolute.
Tak, panie prezydencie
— odpowiedział chłopiec.
Czy jesteś silną osobą?
— zapytał prezydent USA, a chłopiec kiwnął głową, że „tak”.
Myślisz, że mógłbyś mnie pokonać w walce?
— dodał, na co wszyscy obecni zareagowali śmiechem.
