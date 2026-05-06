W 12 z 16 krajów związkowych Niemiec trwają w środę od rana przeszukania u osób podejrzewanych o działalność neonazistowską. Na celowniku służb znalazła się m.in. młodzieżowa organizacja Jung und Stark, licząca do kilkuset członków.
Jak poinformowała rzeczniczka niemieckiej prokuratury, 36 osobom postawiono zarzuty tworzenia radykalnych organizacji Jung und Stark oraz Deutsche Jugend Voran (znana także jako Neue Deutsche Welle) lub członkostwa w nich.
Śledztwo
Przeszukiwane są miejsca związane z przywódcami tych radykalnych grup. Obecnie prowadzone są jedynie przeszukania, zatrzymania nie są planowane.
Zgodnie z informacjami prokuratury wobec ośmiu osób prowadzone jest także śledztwo w sprawie spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Najmłodszy podejrzany ma 16 lat.
Ustalenia
Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzewane o neonazizm młodzieżowe grupy skrajnie prawicowe istnieją w kraju od połowy 2024 roku, działają w całym kraju i mają struktury regionalne. Ich członkowie kontaktują się ze sobą za pośrednictwem serwisów społecznościowych i regularnie się spotykają. W trakcie spotkań dochodzi do nawoływania do aktów przemocy wobec przeciwników politycznych oraz osób uznawanych za pedofilów.
Największą z tych grup jest Jung und Stark (Młodzi i Silni), licząca do kilkuset osób. Liczbę zwolenników Deutsche Jugend Voran (Niemiecka Młodzieży Naprzód) szacuje się na ponad setkę.
Federalny Urząd Kryminalny (BKA) poinformował w połowie 2025 roku, że zaobserwował pojawienie się nowych skrajnie prawicowych grup młodzieżowych, mających swoje początki w internecie. Grupy te coraz częściej zaznaczają swoją obecność, m.in. przez ataki na wydarzenia organizowane przez środowiska LGBT.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759627-neonazizm-odradza-sie-wsrod-niemieckiej-mlodziezy
