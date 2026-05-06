Panhelleńska Federacja Inżynierów Geotechnicznych Publicznych (Ogólnogrecka Federacja Inżynierów Geotechnicznych), cytowana przez portal Keep Talking Greece, ujawniła, że 80 proc. pierwszej partii mrożonego kurczaka, czyli łącznie 3 tony, która dotarła do Grecji z Brazylii w ramach umowy handlowej między Mercosur a Unią Europejską, było skażone salmonellą.
Jak podał grecki anglojęzyczny portal, wyniki kontroli przeprowadzonych na mrożonych kurczakach sprowadzonych do kraju z Brazylii w ramach umowy handlowej między UE a Mercosurem budzą poważne wątpliwości. Chodzi o mechanizmy kontrolne Unii Europejskiej.
Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez laboratoria weterynaryjne w Agia Paraskevi, na przedmieściach Aten, około 80 proc. pierwszych przebadanych partii okazało się skażonych salmonellą, co doprowadziło do ich natychmiastowego zwrotu
— czytamy.
Wzrost importu osłabia produkcję krajową
Fakt ten potwierdził na konferencji prasowej prezes Ogólnogreckiej Federacji Inżynierów Geotechnicznych Nikos Kakavas, wyrażając poważne obawy co do bezpieczeństwa importowanej żywności.
Nikos Kakavas wspomniał o poważnych skutkach dla sektora pierwotnego, argumentując, że wzrost importu osłabia produkcję krajową. Jednocześnie podkreślił, że służby weterynaryjne borykają się z niedoborem personelu sięgającym nawet 40 proc. etatów, co bezpośrednio wpływa na skuteczność kontroli.
Problemy polskiej branży
Również branża drobiarska w Polsce sceptycznie podchodzi do klauzul ochronnych, obawiając się, że nie uchronią one przed destabilizacją unijnego rynku drobiu. Według prezesa Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusza Goszczyńskiego dotychczasowe doświadczenia z KE (na przykładzie handlu z Ukrainą) we wdrażaniu klauzul ochronnych są bardzo negatywne. Zaznaczył, że w tej chwili trudno przewidzieć, jak umowa wpłynie na sytuację rynkową w 2026 r., trwają jeszcze rozmowy nt. ustalenia kontyngentów.
Największe obawy branży drobiarskiej dotyczą wypierania polskiego drobiu z unijnego rynku, tym bardziej że nie ma gwarancji przestrzegania w krajach Mercosur wymogów obowiązujących w UE. Polska jest trzecim co do wielkości eksporterem drobiu na świecie, większość naszego drobiu trafia na unijnych rynek. W ub.r. branża wywiozła zagranicę 2 mln ton tego mięsa.
Skażona wołowina z Mercosur
Przypomnijmy, Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich wykrył w importowanej z Brazylii wołowinie obecność estradiolu – hormonu zakazanego w UE. Skażone mięso (łącznie ponad 62 tony w kilku przesyłkach) trafiło do 10 krajów UE, Wielkiej Brytanii, a także do Belgii i Szwajcarii.
Alert opublikowany przez Komisję Europejską w systemie RASFF uruchomił procedury wycofywania produktów. W reakcji na naruszenie przepisów zapowiedziano zaostrzenie kontroli importu brazylijskiej wołowiny. Przedtem jednak Europejczycy zdążyli spożyć już ok. 5 ton skażonego mięsa!
Estradiol (17β-estradiol) jest w UE zakazany w hodowli zwierząt ze względu na potencjalne działanie rakotwórcze i ryzyko dla zdrowia konsumentów.
Umowa UE-Mercosur
Od 1 maja br. tymczasowo stosowana jest umowa handlowa między UE i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur. Zdecydowała o tym Komisja Europejska, pomimo sprzeciwu rolników z wielu krajów europejskich i zaskarżenia umowy przez Parlament Europejski do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Zaznaczmy także, że politycy Prawa i Sprawiedliwości od samego początku bili na alarm, że rząd Donalda Tuska wciąż nie złożył skargi do TSUE na decyzję UE o tymczasowym wdrożeniu umowy z krajami Mercosur, która stanowi poważne zagrożenie dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Przygotowali oni nawet specjalny wniosek, którego minister rolnictwa Stefan Krajewski nie przyjął.
Keep Talking Greece/PAP/wPolityce.pl/tt
