RELACJA. 68. dzień wojny z Iranem. UKMTO: statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem w cieśninie Ormuz

68. dzień wojny z Iranem / autor: PAP/EPA
Trwa 68. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Środa, 6 maja 2025 r.

08:46. ISW: ataki Iranu na ZEA są elementem starań dowódcy IRGC o ograniczenie działań dyplomatycznych

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia w najnowszej analizie, że ataki Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie odzwierciedlają dążenia dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Ahmada Wahidiego do ograniczenia działań dyplomatycznych.

Już wcześniej analitycy waszyngtońskiego think tanku ostrzegali, że Wahidi i jego najbliżsi współpracownicy zablokowali wysiłki „pragmatycznych” urzędników, mające na celu nakłonienie władz Iranu do przyjęcia bardziej elastycznej pozycji negocjacyjnej w rozmowach z USA.

00:01. UKMTO: statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem w cieśninie Ormuz

Statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem w cieśninie Ormuz. Na razie nie wiadomo, jakie są skutki ataku - podała we wtorek wieczorem brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, UKMTO.

Wcześniej we wtorek irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła stanowczymi retorsjami wobec statków, które nie będą się trzymały wytycznych Teheranu, dotyczących przechodzenia przez cieśninę Ormuz.

red/PAP/X/FB

