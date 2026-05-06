Trwa 1533. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 6 maja 2025 r.
07:16. Doradca ministra obrony: Rosja naruszyła rozejm, zawieszenie broni 9 maja zniweczone
Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę w nocy z 5 na 6 kwietnia i przeprowadziła szereg ataków; niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja – oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhij Sternenko.
Rosjanie naruszyli reżim ciszy i przeprowadzili szereg ataków na Ukrainę. Działania agresora niweczą ogłoszone przez Putina »zawieszenie broni« na 9 maja
— napisał w komunikatorze Telegram.
00:01. Kolejny atak Rosji przed oczekiwanym rozejmem - w Dnieprze zginęły cztery osoby
Rosja dokonała kolejnego ataku na ukraińskie miasto. W Dnieprze na środowym wschodzie kraju zabite zostały cztery osoby, a 16 doznało obrażeń – podały władze przed rozejmem, który Kijów zaproponował rozpocząć w nocy.
Trzy osoby zginęły w wyniku wrogiego uderzenia na Dniepr; już 16 osób potrzebowało pomocy medycznej – zwiększyła się liczba poszkodowanych w wyniku wrogiego ataku na Dniepr
— przekazywał w kolejnych wpisach w komunikatorze Telegram naczelnik wojskowych władz obwodowych obwodu dniepropietrowskiego, Ołeksandr Hanża.
red/PAP/X/FB
