Co dalej ze sprawą wycofania wojsk USA z Niemiec? Pentagon odniósł się do zapowiedzi Trumpa. "Potrzeby i warunki panujące na miejscu"

Wojska USA / autor: PAP/EPA
Pentagon nie potwierdził zapowiadanych przez Donalda Trumpa planów dalszego wycofywania wojsk USA z Niemiec. W odpowiedzi na pytanie PAP rzecznik resortu powtórzył jedynie, że resort zdecydował o wycofaniu z tego państwa 5 tys. żołnierzy.

Minister Wojny nakazał wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i uwzględnia potrzeby i warunki panujące na miejscu

— napisał w oświadczeniu rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Wypowiedź Trumpa

Była to odpowiedź na pytanie PAP, dotyczące wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, który zadeklarował dodatkowe redukcje wojsk, ponad ogłoszony poziom 5 tys. żołnierzy.

Znacznie obetniemy (liczbę żołnierzy). I to o dużo więcej niż 5 tys.

– powiedział Trump w sobotę, 2 maja, podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami.

Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął wówczas swojej myśli i od tego czasu nie wypowiedział się więcej na ten temat.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

