Pentagon nie potwierdził zapowiadanych przez Donalda Trumpa planów dalszego wycofywania wojsk USA z Niemiec. W odpowiedzi na pytanie PAP rzecznik resortu powtórzył jedynie, że resort zdecydował o wycofaniu z tego państwa 5 tys. żołnierzy.
Minister Wojny nakazał wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i uwzględnia potrzeby i warunki panujące na miejscu
— napisał w oświadczeniu rzecznik Pentagonu Sean Parnell.
Wypowiedź Trumpa
Była to odpowiedź na pytanie PAP, dotyczące wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, który zadeklarował dodatkowe redukcje wojsk, ponad ogłoszony poziom 5 tys. żołnierzy.
Znacznie obetniemy (liczbę żołnierzy). I to o dużo więcej niż 5 tys.
– powiedział Trump w sobotę, 2 maja, podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami.
Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął wówczas swojej myśli i od tego czasu nie wypowiedział się więcej na ten temat.
PAP/mly
