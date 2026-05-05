„Ukraińskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo zaatakowały obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czeboksarach w europejskiej części Rosji” - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Ukraińskie rakiety pokonały odległość ponad 1500 kilometrów” - dodał.
Nasze dalekosiężne »sankcje« nadal są w pełni uzasadnioną odpowiedzią na rosyjskie ataki. Minionej nocy wystrzelono pociski manewrujące FP-5 Flamingo w ramach operacji sił zbrojnych Deep Strike, wymierzonej w kilka celów wroga, w szczególności w obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czeboksarach
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Według prezydenta, w zniszczonym zakładzie zbrojeniowym produkowano systemy zabezpieczeń przekaźnikowych, automatyki oraz aparaturę niskonapięciową.
Zakład dostarczał elementy nawigacyjne dla rosyjskiej marynarki wojennej, przemysłu rakietowego, lotnictwa i broni pancernej. Wszystko to, czego Rosjanie używają w wojnie przeciwko Ukrainie
— zauważył.
„Rosja musi zakończyć swoją wojnę”
Rosja musi zakończyć swoją wojnę i przejść do prawdziwej dyplomacji. Przedstawiliśmy naszą propozycję
— stwierdził Zełenski.
Tygodnik „The Economist” podał, że do końca października 2025 roku Ukraina ma zwiększyć liczbę produkowanych pocisków typu FP-5 Flamingo z dwóch-trzech do siedmiu na dobę. Mają być używane do atakowania infrastruktury energetycznej i wojskowej w Rosji.
Masowe użycie pocisków Flamingo, produkowanych przez ukraińską firmę Fire Point, ma zwiększyć ukraińskie zdolności do ataków rakietowych w głąb terytorium Rosji (ang. Deep Strike). Odrzutowy FP-5 (klasyfikowany zwykle jako pocisk manewrujący) ma zdolność przenoszenia głowicy bojowej o masie 1150 kg na odległość do 3 tys. km, co z założenia pozwala na atakowanie celów w głębi Rosji.
PAP/tt
