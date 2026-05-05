WIDEO

Nowa era ataków odwetowych? Ukraina uderzyła 1500 km w głąb Rosji. FP-5 Flamingo trafiły w zakłady zbrojeniowe w Czeboksarach

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT/X/@ZelenskyyUa
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT/X/@ZelenskyyUa

Ukraińskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo zaatakowały obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czeboksarach w europejskiej części Rosji” - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Ukraińskie rakiety pokonały odległość ponad 1500 kilometrów” - dodał.

Nasze dalekosiężne »sankcje« nadal są w pełni uzasadnioną odpowiedzią na rosyjskie ataki. Minionej nocy wystrzelono pociski manewrujące FP-5 Flamingo w ramach operacji sił zbrojnych Deep Strike, wymierzonej w kilka celów wroga, w szczególności w obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czeboksarach

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Według prezydenta, w zniszczonym zakładzie zbrojeniowym produkowano systemy zabezpieczeń przekaźnikowych, automatyki oraz aparaturę niskonapięciową.

Zakład dostarczał elementy nawigacyjne dla rosyjskiej marynarki wojennej, przemysłu rakietowego, lotnictwa i broni pancernej. Wszystko to, czego Rosjanie używają w wojnie przeciwko Ukrainie

— zauważył.

Rosja musi zakończyć swoją wojnę”

Rosja musi zakończyć swoją wojnę i przejść do prawdziwej dyplomacji. Przedstawiliśmy naszą propozycję

— stwierdził Zełenski.

Tygodnik „The Economist” podał, że do końca października 2025 roku Ukraina ma zwiększyć liczbę produkowanych pocisków typu FP-5 Flamingo z dwóch-trzech do siedmiu na dobę. Mają być używane do atakowania infrastruktury energetycznej i wojskowej w Rosji.

Masowe użycie pocisków Flamingo, produkowanych przez ukraińską firmę Fire Point, ma zwiększyć ukraińskie zdolności do ataków rakietowych w głąb terytorium Rosji (ang. Deep Strike). Odrzutowy FP-5 (klasyfikowany zwykle jako pocisk manewrujący) ma zdolność przenoszenia głowicy bojowej o masie 1150 kg na odległość do 3 tys. km, co z założenia pozwala na atakowanie celów w głębi Rosji.

Czytaj także

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych