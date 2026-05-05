Według medialncyh doniesień, podejrzany w związku z wczorajszym atakiem w Lipsku (wjechał w tłum ludzi), dwa dni temu opuścił szpital psychiatryczny. „Die Welt” podało również, że 33-latek był trenerem boksu oraz był wcześniej znany policji. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło dwoje obywateli Niemiec - 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzn. Rannych jest około 80.
Trzy osoby są ciężko ranne. Wczoraj informowano o 25 poszkodowanych, jednak – jak podała później policja – łączna liczba rannych wynosi około 80. Służby nie sprecyzowały, ile osób odniosło obrażenia fizyczne.
Podejrzanym jest 33-letni Niemiec mieszkający w Lipsku. Jak podał dziennik „Die Welt”, mężczyzna jest trenerem boksu i był wcześniej znany policji. Według tych informacji dwa dni temu opuścił szpital psychiatryczny. W chwili zatrzymania zachowywał się w sposób mogący wskazywać na problemy psychiczne.
Motyw jego działania pozostaje nieznany. Policja wykluczyła tło polityczne i religijne.
Podejrzany ma stanąć dziś przed sądem.
Śledczy prowadzą czynności
Na miejscu zdarzenia trwają czynności śledcze. Część ulicy Grimmaische prawdopodobnie pozostanie zamknięta przez cały dzień – poinformował agencję dpa rzecznik władz miasta Matthias Hasberg. Mieszkańcy składają kwiaty i zapalają znicze ku pamięci ofiar oraz w geście solidarności z rannymi.
Władze miasta zapowiedziały kontrolę zabezpieczeń w rejonie, gdzie samochód wjechał do strefy pieszej. Ulica Grimmaische prowadzi od placu Augustusplatz w kierunku strefy pieszej. Według dotychczasowych ustaleń pojazd mógł dostać się na ulicy Grimmaische od strony Augustusplatz, gdzie nie ma słupków blokujących. Zatrzymał się dopiero na barierach ustawionych na zachodnim końcu deptaka.
Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Grimmaische w centrum Lipska. Samochód wjechał z dużą prędkością w ruchliwy deptak handlowy. Kierowca został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu i nie stawiał oporu.
