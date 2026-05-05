Policja w Waszyngtonie poinformowała, że w wyniku strzelaniny z udziałem Secret Service ranne zostały dwie osoby. Do zdarzenia doszło nieopodal Białego Domu. Nie jest jasne jakie zamiary miał postrzelony.
Do incydentu doszło ok. 15.30 czasu lokalnego w parku między Białym Domem i pomnikiem Waszyngtona. Jak powiedział wiceszef Secret Service Matt Quinn, jeden z funkcjonariuszy po zauważeniu oznak posiadania broni przez podejrzanego mężczyznę, zaczął go ścigać. Po chwili mężczyzna otworzył ogień do funkcjonariuszy.
Ranne dwie osoby
W wyniku strzelaniny postrzelony został podejrzany oraz przypadkowy nastoletni przechodzeń. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Ani policja, ani Secret Service nie określili, jakie zamiary miał postrzelony mężczyzna. Chwilę przed incydentem przejeżdżała obok kolumna pojazdów z wiceprezydentem J.D. Vancem, lecz nic nie wskazuje, by miała ona związek ze strzelaniną.
W reakcji na incydent Secret Service tymczasowo zamknęła kompleks Białego Domu i poleciła schronić się przebywającym na terenie dziennikarzom i pracownikom. Prezydent Donald Trump wygłaszał w tym czasie przemówienie w Białym Domu.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759539-strzelanina-przy-bialym-domu-secret-service-ranilo-osoby
