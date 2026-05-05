Prezydent Francji śpiewa, a premier Armenii gra na perkusji... Tak wyglądały kulisy szczytu w Erywaniu. Jaką piosenkę wybrał Macron?

Prezydent Francji Emmanuel Macron / autor: PAP/EPA/X

Na marginesie 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbył się Erywaniu, stolicy Armenii, doszło do zaskakującej sytuacji. W sieci pojawiło się nagranie, na którym uwieczniono wokalne popisy prezydenta Francji Emmanuela Macrona, któremu na perkusji przygrywał premier Armenii Nikol Paszinian.

W stolicy Armenii, Erywaniu, odbył się 8. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który zgromadził szefów państw i rządów ponad 40 krajów. Wśród tematów obrad były bezpieczeństwo i kryzys energetyczny wywołany wojną na Bliskim Wschodzie.

Spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej i pierwszy w historii szczyt UE-Armenia postrzegane są jako forma poparcia dla prozachodnich aspiracji Armenii i jako wsparcie dla premiera Nikola Paszyniana przed czerwcowymi wyborami parlamentarnymi.

Macron śpiewa „La Boheme”

Dziennikarka Agnès Vahramian zamieściła na platformie X nagranie, na którym możemy podziwiać zdolności wokalne Macrona, a także zdolności muzyczne premiera Armenii. Prezydent Francji śpiewał słynną francuską piosenkę Charles’a Aznavoura „La Boheme”, a na perkusji przygrywał mu Paszynian.

I choć politycy z pewnością się dobrze bawili, to już mniej radości z oglądania nagrania mieli sami Francuzi, którzy zamieścili pod wpisem dziennikarki wiele krytycznych wobec prezydenta komentarzy.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

