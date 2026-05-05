Na marginesie 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbył się Erywaniu, stolicy Armenii, doszło do zaskakującej sytuacji. W sieci pojawiło się nagranie, na którym uwieczniono wokalne popisy prezydenta Francji Emmanuela Macrona, któremu na perkusji przygrywał premier Armenii Nikol Paszinian.
Szczyt w Erywaniu
W stolicy Armenii, Erywaniu, odbył się 8. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który zgromadził szefów państw i rządów ponad 40 krajów. Wśród tematów obrad były bezpieczeństwo i kryzys energetyczny wywołany wojną na Bliskim Wschodzie.
Spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej i pierwszy w historii szczyt UE-Armenia postrzegane są jako forma poparcia dla prozachodnich aspiracji Armenii i jako wsparcie dla premiera Nikola Paszyniana przed czerwcowymi wyborami parlamentarnymi.
Macron śpiewa „La Boheme”
Dziennikarka Agnès Vahramian zamieściła na platformie X nagranie, na którym możemy podziwiać zdolności wokalne Macrona, a także zdolności muzyczne premiera Armenii. Prezydent Francji śpiewał słynną francuską piosenkę Charles’a Aznavoura „La Boheme”, a na perkusji przygrywał mu Paszynian.
I choć politycy z pewnością się dobrze bawili, to już mniej radości z oglądania nagrania mieli sami Francuzi, którzy zamieścili pod wpisem dziennikarki wiele krytycznych wobec prezydenta komentarzy.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759532-prezydent-francji-spiewa-a-premier-armenii-gra-na-perkusji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.