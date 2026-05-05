W obszarze metropolitalnym Barcelony w północno-wschodniej Hiszpanii w ciągu 24 godzin doszło do czterech napadów z użyciem noża – poinformował portal telewizji Antena 3. Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych.
Do najgłośniejszego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 11 w miejscowości Esplugues de Llobregat, gdzie mężczyzna pochodzący z Afryki Północnej śmiertelnie pchnął nożem kobietę, po czym uciekł z miejsca zbrodni. Kobieta zmarła, a sprawca został szybko namierzony przez katalońską policję (Mossos d’Esquadra).
Regionalna minister spraw wewnętrznych Nuria Parlon zaprzeczyła, aby w regionie miał miejsce kryzys bezpieczeństwa. Partie opozycyjne łączą ataki z kwestią imigracji i niedawną decyzją rządu centralnego o legalizacji pobytu około 500 tys. migrantów.
Już dawno ostrzegaliśmy, że jeśli pójdziemy w ślady Francji, spotka nas to samo, co Francję
— napisał na portalu X lider opozycyjnej Partii Ludowej (PP) w Katalonii Alejandro Fernandez.
W sieciach społecznościowych rozeszła się informacja, że zabójca z Esplugues de Llobregat miał krzyczeć „Allahu Akbar”. Parlon podkreśliła jednak, że atak nie jest rozpatrywany jako atak terrorystyczny. Według niej „była to osoba znajdująca się w stanie silnego pobudzenia i prawdopodobnie mająca pewnego rodzaju problemy, niezwiązane w żaden sposób z dżihadyzmem”.
Według danych policji, w 2024 r. w całej Hiszpanii aresztowano 81 osób podejrzanych o islamski terroryzm, z czego 25 w samej Katalonii. Według statystyk hiszpańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, w 2025 r. liczba ta była jeszcze wyższa; aresztowano około 100 podejrzanych. To najwięcej przypadków od ataków terrorystycznych w Madrycie w 2004 r., kiedy zatrzymano 131 osób.
Choć regionalne władze chwaliły się w ostatnich tygodniach spadkiem przestępczości w Katalonii, w Barcelonie – która jest chętnie odwiedzana przez zagranicznych turystów, w tym z Polski – wciąż stanowi ona poważny problem, przede wszystkim kradzieże.
kk/PAP
