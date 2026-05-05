Awionetka uderzyła w blok mieszkalny! Zginęły trzy osoby. Samolot krótko po starcie nagle zaczął tracić wysokość. WIDEO

Co najmniej trzy osoby zginęły w rezultacie uderzenia awionetki w blok mieszkalny w brazylijskim mieście Belo Horizonte. / autor: Fratria/X

Co najmniej trzy osoby zginęły w rezultacie uderzenia awionetki w blok mieszkalny w brazylijskim mieście Belo Horizonte, stolicy stanu Minas Gerais, na wschodzie kraju. Wśród ofiar jest pilot i dwóch pasażerów.

Według służb ratowniczych, które potwierdziły trzy ofiary śmiertelne, katastrofę przeżyło trzech pasażerów podróżujących maszyną z miasta Teofilo Otoni do Sao Paulo z międzylądowaniem w Belo Horizonte. Jeden z hospitalizowanych mężczyzn, znany lokalnie przedsiębiorca, zmarł jednak po przewiezieniu do szpitala.

Z nagrania wyemitowanego przez telewizję Globo, na którym widać moment katastrofy, widać jak krótko po starcie samolot nagle traci wysokość, po czym uderza w jeden z budynków w centrum miasta.

Część relacjonujących tragiczne zdarzenie mediów w pierwszych relacjach przekazywała, że liczba zabitych mogła sięgnąć pięciu. Brak precyzyjnego określenia liczby ofiar, jak twierdzą media, wynika z faktu, że w dalszym ciągu trwa przeszukiwanie miejsca katastrofy.

Telewizja Globo odnotowała, że w pierwszych godzinach po wypadku podawano, że na pokładzie maszyny miało być sześć osób. Późnym wieczorem ekipa ratownicza stanu Minas Gerais przekazała, że w chwili wypadku awionetką leciało pięć osób.

Prawdopodobną przyczyną katastrofy, wyprodukowanej w 1979 r. awionetki Embraer EMB-721C, była awaria silnika.

kk/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

