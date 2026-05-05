Co najmniej trzy osoby zginęły w rezultacie uderzenia awionetki w blok mieszkalny w brazylijskim mieście Belo Horizonte, stolicy stanu Minas Gerais, na wschodzie kraju. Wśród ofiar jest pilot i dwóch pasażerów.
Według służb ratowniczych, które potwierdziły trzy ofiary śmiertelne, katastrofę przeżyło trzech pasażerów podróżujących maszyną z miasta Teofilo Otoni do Sao Paulo z międzylądowaniem w Belo Horizonte. Jeden z hospitalizowanych mężczyzn, znany lokalnie przedsiębiorca, zmarł jednak po przewiezieniu do szpitala.
Z nagrania wyemitowanego przez telewizję Globo, na którym widać moment katastrofy, widać jak krótko po starcie samolot nagle traci wysokość, po czym uderza w jeden z budynków w centrum miasta.
Część relacjonujących tragiczne zdarzenie mediów w pierwszych relacjach przekazywała, że liczba zabitych mogła sięgnąć pięciu. Brak precyzyjnego określenia liczby ofiar, jak twierdzą media, wynika z faktu, że w dalszym ciągu trwa przeszukiwanie miejsca katastrofy.
Telewizja Globo odnotowała, że w pierwszych godzinach po wypadku podawano, że na pokładzie maszyny miało być sześć osób. Późnym wieczorem ekipa ratownicza stanu Minas Gerais przekazała, że w chwili wypadku awionetką leciało pięć osób.
Prawdopodobną przyczyną katastrofy, wyprodukowanej w 1979 r. awionetki Embraer EMB-721C, była awaria silnika.
kk/PAP
