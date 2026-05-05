Trwa 67. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Wtorek, 5 maja 2026 r.
09:12. Maersk: jeden z naszych statków przepłynął Ormuz pod eskortą USA
Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków, Alliance Fairfax, płynący pod banderą USA, opuścił cieśninę Ormuz pod eskortą marynarki wojennej USA. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna - dodano.
06:30. ZEA: przechwyciliśmy 12 rakiet balistycznych, trzy pociski i cztery drony z Iranu
Emirackie ministerstwo obrony poinformowało, że przechwyciło 12 rakiet balistycznych, trzy pociski manewrujące i cztery drony wystrzelone z Iranu. Były to pierwsze irańskie ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie od blisko miesiąca.
Władze ZEA powiadomiły kilka godzin wcześniej, że atak dronów spowodował pożar infrastruktury naftowej w portowym mieście Fudżajra, a w wyniku tego uderzenia rannych zostało trzech obywateli Indii.
To pierwsze doniesienia o irańskich atakach na ZEA od wejścia w życie 8 kwietnia zawieszenia broni w wojnie USA i Izraela z Iranem, rozpoczętej 28 lutego.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media_
