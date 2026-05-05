Trwa 1532. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 5 maja 2025 r.
09:11. „Rz”: Polski biznes liczy na pieniądze dla Ukrainy
Niektóre z polskich firm mogą zarobić na uruchomieniu przez Unię Europejską 90 mld euro wsparcia dla Ukrainy, z którego większość ma trafić na zbrojenia - informuje „Rzeczpospolita”. Jak pisze „Rz”, unijne pieniądze trafią do Kijowa do końca 2027 r., a „kluczowe jest to, że mają wspierać przede wszystkim producentów uzbrojenia z UE i Ukrainy, co otwiera szanse dla Polski”.
08:03. Cztery ofiary śmiertelne rosyjskich ataków w obwodzie połtawskim
Co najmniej cztery osoby zginęły, a kolejne 31 osób zostało rannych w obwodzie połtawskim Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków z użyciem rakiet i dronów - poinformował we wtorek szef wojskowych władz regionu Witalij Diakiwnycz. Ostrzał uszkodził też zakłady przemysłowe i infrastrukturę kolejową.
Obecnie wiadomo o czterech ofiarach śmiertelnych. Składamy kondolencje rodzinom i bliskim. Kolejne 31 osób odniosło obrażenia różnego stopnia. (Poszkodowani) otrzymują niezbędną pomoc
— napisał Diakiwnycz w komunikatorze Telegram.
Szef obwodowych władz wojskowych przekazał, że w nocy z poniedziałku na wtorek armia rosyjska zaatakowała obwód połtawski (na północnym wschodzie Ukrainy) rakietami i bojowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi. Odnotowano bezpośrednie trafienia oraz spadające odłamki w dwóch miejscach - dodał.
W wyniku ataku uszkodzeniu uległy zakłady przemysłowe. Bez dostaw gazu pozostało 3480 odbiorców. Uszkodzona została również infrastruktura kolejowa
— poinformował Diakiwnycz.
06:30. Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił w poniedziałek „reżim ciszy” w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych.
Uważamy, że życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż »obchody« jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłaszamy reżim ciszy, począwszy od północy w nocy z 5 na 6 maja. W czasie, jaki pozostał do tego momentu, realistyczne jest zapewnienie ciszy
— napisał Zełenski w mediach społecznościowych.
Według prezydenta dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych, zapowiedzianych w poniedziałek przez stronę rosyjską.
Od tego momentu będziemy reagować symetrycznie. Nadszedł czas, aby rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie ministerstwo obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy
— oznajmił Zełenski.
Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja – przekazała około dwóch godzin wcześniej w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti.
Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.
Również w poniedziałek prezydent Ukrainy odrzucił pomysł jednodniowego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, określając go jako „nieuczciwy” i zaznaczając, że Kijów nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji zawieszenia broni 9 maja.
29 kwietnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z Putinem, podczas której omawiano możliwość „małego rozejmu” w Ukrainie. Władze w Kijowie podkreślały, że należy wyjaśnić szczegóły tego, co zostało omówione podczas tej rozmowy.
Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego. Czy już to ogłosił?
— powiedział Trump dziennikarzom, relacjonując swoją środową rozmowę z rosyjskim przywódcą.
Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy, 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy następnie przekazał, że podczas „wielkanocnego rozejmu” rosyjscy wojskowi złamali warunki zawieszenia broni 10 721 razy.
red/wPolityce.pl/PAP/X/fb/media
