Samochód wjechał dziś w grupę ludzi w centrum Lipska na wschodzie Niemiec. Dwadzieścia pięć osób zostało rannych w wyniku wypadku w centrum Lipska - poinformowało Radio Leipzig. Rzecznik saksońskiej policji skorygował wcześniejsze doniesienia o dwóch ofiarach śmiertelnych; najnowszy komunikat mówi o jednej.
Według wstępnych informacji do zdarzenia doszło na ulicy Grimmaische. Z relacji świadków wynika, że na miejscu tragedii panuje chaos. Pojawiły się tam już jednak służby ratunkowe.
Sprawca zatrzymany
Sprawca wypadku w centrum Lipska został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia - przekazała saksońska policja. Nadawca MDR poinformował, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością od 70 do 80 km/h.
Na ten moment policja nie podaje szczegółów na temat sprawcy i jego motywów.
Tabloid „Bild” przekazał, że kierujący samochodem miał zachowywać się podczas zatrzymania przez służby w sposób wskazujący na problemy psychiczne.
tkwl/PAP
