Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stał się obiektem drwiących komentarzy w sieci, z powodu niezrozumienia zasad gry w UNO. Wszystko przez to, że opublikował w sieci swoje zdjęcie, nawiązujące do wspomnianej karcianej zabawy z podpisem: „Mam wszystkie karty”.
Jak podaje brytyjski dziennik „The Independent”, zdjęcie, które wygląda na wygenerowane przez sztuczną inteligencję i które prawdopodobnie miało symbolizować przewagę Trumpa w konflikcie z Iranem, zostało w niedzielę opublikowane na platformie Truth Social oraz na oficjalnym koncie Białego Domu w serwisie X.
Amerykański przywódca używał już - opisując dyplomatyczną siłę, tak w kontekście wojny na Ukrainie, jak i operacji przeciwko Iranowi - metafory posiadania kart. Stąd najprawdopodobniej opublikowana grafika i hasło „Mam wszystkie karty”.
Wywołało to burzliwą reakcję użytkowników mediów społecznościowych, którzy wyśmiewali prezydenta za niezrozumienie zasad tej popularnej gry, w której wygrywa gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich kart
— czytamy.
„Tak, mamy mniej kart”
Iran nie pozostawił wpisu bez odpowiedzi.
Tak, mamy mniej kart
— czytamy na profilu Iran In Hyderabad.
Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami na Izrael i arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Siły USA blokują irańskie porty. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni.
X/The Independent/PAP/tt
