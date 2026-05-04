Trump chciał zadrwić z Iranu. Mem z UNO obrócił się przeciwko amerykańskiemu przywódcy. "Mam wszystkie karty"

Donald Trump / autor: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/X/@nexta_tv
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stał się obiektem drwiących komentarzy w sieci, z powodu niezrozumienia zasad gry w UNO. Wszystko przez to, że opublikował w sieci swoje zdjęcie, nawiązujące do wspomnianej karcianej zabawy z podpisem: „Mam wszystkie karty”.

Jak podaje brytyjski dziennik „The Independent”, zdjęcie, które wygląda na wygenerowane przez sztuczną inteligencję i które prawdopodobnie miało symbolizować przewagę Trumpa w konflikcie z Iranem, zostało w niedzielę opublikowane na platformie Truth Social oraz na oficjalnym koncie Białego Domu w serwisie X.

Amerykański przywódca używał już - opisując dyplomatyczną siłę, tak w kontekście wojny na Ukrainie, jak i operacji przeciwko Iranowi - metafory posiadania kart. Stąd najprawdopodobniej opublikowana grafika i hasło „Mam wszystkie karty”.

Wywołało to burzliwą reakcję użytkowników mediów społecznościowych, którzy wyśmiewali prezydenta za niezrozumienie zasad tej popularnej gry, w której wygrywa gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich kart

Iran nie pozostawił wpisu bez odpowiedzi.

Tak, mamy mniej kart

— czytamy na profilu Iran In Hyderabad.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami na Izrael i arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Siły USA blokują irańskie porty. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

