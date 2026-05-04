Koszmar w Kolumbii! Monster truck wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby zginęły, 38 zostało rannych. Znamy prawdopodobną przyczynę tragedii

Zdjęcie ilustracyjne
Co najmniej dwie osoby zginęły w niedzielę podczas pokazów monster trucków w mieście Popayan w Kolumbii, gdy jeden z olbrzymich samochodów nagle wjechał w tłum widzów. Kolejnych 38 osób zostało rannych, wśród nich kierująca pojazdem” – podały miejscowe media.

Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać, jak monster truck pokonuje przeszkody, a następnie, zamiast zahamować, wjeżdża z dużą prędkością w grupę osób obserwujących pokazy.

Jedną z ofiar śmiertelnych jest 10-letnia dziewczynka

— podał kolumbijski dziennik „El Tiempo”, powołując się na lokalne władze.

Prawdopodobna przyczyna tragedii

Władze przypuszczają, że przyczyną tragedii mogła być usterka techniczna.

Pojazd przyspieszył, nie mógł zahamować. Stan osoby, która nim kierowała, jest stabilny

— powiedział komendant miejscowej policji Julian Castaneda.

PAP/tt

