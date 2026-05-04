Jak twierdzi organizacja zajmująca się dobrostanem zwierząt, cytowana przez BBC, wiewiórki rude w Anglii są na skraju wyginięcia, a rząd musi podjąć bardziej zdecydowane działania, by je chronić.
Petycja zainicjowana przez organizację „Save Our Reds” zebrała ponad 75 000 podpisów, wzywających do podjęcia dalszych działań.
Mamy szereg pilnych działań, które należy połączyć w jeden spójny plan krajowy
— wskazała założycielka kampanii Marie Carter-Robb.
Inwazyjny gatunek wiewiórek szarych
Rzecznik Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Defra) powiedział, że rząd chroni zagrożone wyginięciem wiewiórki rude, zwalczając zagrożenie ze strony wiewiórek szarych.
Na podstawie danych zebranych przez szereg organizacji zajmujących się ochroną przyrody stwierdzono, że zagrożony gatunek, który „wciąż utrzymuje się” w hrabstwach Cumbria, Northumberland i w północnej części pasma Penninów, może wyginąć w ciągu 25 lat.
Według organizacji Natural England przyczyny spadku liczebności obejmują wprowadzenie w 1876 r. szarych wiewiórek z USA i Kanady, które roznoszą wirusa ospy wiewiórek, śmiertelnego wyłącznie dla wiewiórek rudych
— czytamy na łamach BBC.
BBC/tt
