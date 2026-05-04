Rudy Giuliani trafił do szpitala. Jest w stanie krytycznym! Trump: Prawdziwy wojownik i zdecydowanie najlepszy burmistrz w historii Nowego Jorku

  • Świat
  • opublikowano:
Rudy Giuliani / autor: Fratria
Rudy Giuliani / autor: Fratria

Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa, trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym - przekazał mediom jego rzecznik. Nie jest jasne, co było przyczyną hospitalizacji.

Jak powiedział rzecznik Giulianiego, Ted Goodman, cytowany przez dziennik „New York Times”, były burmistrz Nowego Jorku „pozostaje w krytycznym, lecz stabilnym stanie”. Prosił o modlitwę za polityka, lecz nie wyjaśnił powodu, dla którego znalazł się w szpitalu.

Informacje od Donalda Trumpa

Te same informacje przekazał prezydent USA Donald Trump.

Nasz wspaniały Rudy Giuliani, Prawdziwy Wojownik i ZDECYDOWANIE Najlepszy Burmistrz w Historii Nowego Jorku, trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym. Co za tragedia, że tak źle potraktowali go radykalni lewicowi szaleńcy, Demokraci – I MIAŁ RACJĘ WE WSZYSTKIM! Oszukiwali w wyborach, zmyślili setki historii, zrobili wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz Naród, a teraz spójrzcie na Rudy’ego. Jakież to smutne!

— napisał Trump we wpisie na Truth Social.

Giuliani był burmistrzem Nowego Jorku w czasie zamachów 11 września, potem bezskutecznie ubiegał się o nominację Republikanów w wyborach na prezydenta, a podczas pierwszej kadencji Trumpa był jego osobistym prawnikiem, zaangażowanym m.in. w próby unieważnienia wyniku wyborów 2020 r. Wytoczone przeciwko niemu procesy z tego powodu zmusiły go do ogłoszenia bankructwa.

PAP/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych