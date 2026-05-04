Trwa 66. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Poniedziałek, 4 maja 2026 r.
10:05. Szef NATO: państwa europejskie zrozumiały sygnał ze strony USA w sprawie baz wojskowych
Państwa europejskie „zrozumiały sygnał” ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych - oświadczył w poniedziałek sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Wypowiedź padła podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Rutte przyznał, że po stronie USA pojawiło się rozczarowanie poziomem zaangażowania części sojuszników, jednak - zaznaczył - Europa zareagowała na te sygnały.
Tak, strona amerykańska wyraziła pewne rozczarowanie, ale Europejczycy posłuchali
— powiedział Rutte dziennikarzom, cytowany przez Reutersa.
Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie krytykował niektóre państwa NATO za niewystarczające wsparcie jego kraju w wojnie z Iranem.
09:35. Wobec blokady Ormuzu kraje Azji Południowo-Wschodniej zmieniają dostawców ropy
Z powodu blokady cieśniny Ormuz państwa Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Wietnam i Tajlandia, zastępują dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej importem m.in. z Brunei, Libii oraz USA – poinformował portal Nikkei Asia. Według analityków rafinerie w regionie będą sięgać także po ropę z Rosji.
Tajlandia poszukuje również ropy z kilku źródeł, w tym Brazylii, Nigerii i Kazachstanu, i spotykamy się z dobrym odzewem
— powiedział wicepremier oraz szef MSZ tego kraju Sihasak Phuangketkeow.
Nikkei Asia podał w poniedziałek, powołując się na dane firmy analitycznej Kpler, że w kwietniu import ropy do Tajlandii ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich spadł względem lutego o ponad połowę, do 160 tys. baryłek dziennie. Z kolei w marcu dostawy z Arabii Saudyjskiej spadły o 43 proc. Braki uzupełnia import surowca z Brunei, który wzrósł z zera w lutym do 71 tys. baryłek dziennie, najwięcej od 2018 r. Dostawy z Libii, wynoszące obecnie 113 tys. baryłek dziennie, oznaczają wzrost o 28 proc. wobec lutego i o 54 proc. rdr.
W najtrudniejszej sytuacji znalazł się Wietnam. Jak wyjaśnił Nikkei Asia, aż 80 proc. ubiegłorocznego importu ropy do tego kraju pochodziło z Kuwejtu, którego eksport po zablokowaniu cieśniny Ormuz w zasadzie ustał. Skutkowało to znaczącym spadkiem importu – z 375 tys. baryłek dziennie w lutym do zaledwie 159 tys. w kwietniu. W odpowiedzi Wietnam zaczął sprowadzać surowiec m.in. z Angoli, Argentyny, Wybrzeża Kości Słoniowej, a od kwietnia również z USA.
09:11. Armia ostrzega marynarkę wojenną USA przed wpływaniem do cieśniny Ormuz
Irańskie siły zbrojne ostrzegły marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych przed wpływaniem do cieśniny Ormuz po zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że od poniedziałku amerykańska flota będzie pomagać statkom handlowym w tranzycie przez cieśninę.
Ostrzegamy, że jakiekolwiek siły zbrojne, a zwłaszcza agresywna armia USA, zostaną zaatakowane, jeśli spróbują zbliżyć się i wpłynąć do cieśniny Ormuz
— napisał w oświadczeniu szef zjednoczonego dowództwa sił zbrojnych Iranu Ali Abdollahi.
Irańska armia podkreśliła, że będzie „ostro reagować” na każde zagrożenie oraz wezwała statki handlowe i tankowce, by nie wykonywały żadnych ruchów w cieśninie bez koordynacji z irańskim wojskiem.
Mówiliśmy wielokrotnie, że bezpieczeństwo cieśniny Ormuz jest w naszych rękach, a bezpieczny transfer statków ma być koordynowany z (irańskimi) siłami zbrojnymi
— dodano w oświadczeniu.
07:23. UKMTO: poziom zagrożenia w cieśninie Ormuz jest nadal krytyczny
Jako nadal krytyczny oceniła poziom zagrożenia morskiego w cieśninie Ormuz brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, UKMTO. Powodem są trwające w regionie operacje wojenne.
UKMTO podała, że kapitanom statków zaleca się koordynację działań z władzami omańskimi za pośrednictwem kanału 16 VHF i rozważenie zmiany trasy na biegnącą przez wody terytorialne Omanu, gdzie Stany Zjednoczone ustanowiły strefę zwiększonego bezpieczeństwa.
05:30. UKMTO: tankowiec trafiony „nieznanymi pociskami” w cieśninie Ormuz
Tankowiec został trafiony przez „nieznane pociski” u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich - poinformowała w poniedziałek brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO. Do incydentu doszło po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa operacji eskortowania statków tym szlakiem wodnym.
UKMTO otrzymała doniesienia o incydencie, do którego doszło 78 mil morskich (ok. 145 km) na północ od Fudżajry. Załoga tankowca zgłosiła, że (jednostka) została trafiona niezidentyfikowanymi pociskami
— przekazała organizacja we wpisie na platformie X, nie podając pod jaką banderą płynęła. Dodano, że nie odnotowano szkód środowiskowych.
04:40. Media: amerykańska pomoc dla statków w Ormuzie nie będzie polegać na eskortach
Ogłoszony przez prezydenta Donalda Trumpa „Projekt Wolność” ma polegać na koordynacji ruchów statków przez cieśninę Ormuz, lecz nie da im wojskowej eskorty - podał w niedzielę „Wall Street Journal”. Mimo to w misji uczestniczyć będzie amerykańskie wojsko w regionie.
Jak podał dziennik, powołując się na urzędnika administracji Trumpa, ogłoszona operacja to „proces, w ramach którego kraje, firmy ubezpieczeniowe i organizacje żeglugowe mogą koordynować ruch przez cieśninę”. Obecnie nie obejmuje ono eskorty okrętów wojennych Marynarki Wojennej USA przez cieśninę, choć okręty USA mają znajdować się w pobliżu w razie irańskich ataków.
O eskortach nie wspomina też komunikat Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) na temat nowego przedsięwzięcia. Jak podano w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, ma on na celu „usprawnienie koordynacji i wymiany informacji między partnerami międzynarodowymi w celu wsparcia bezpieczeństwa morskiego w cieśninie”.
Projekt Wolności Morskiej (Maritime Freedom Construct) ma na celu połączenie działań dyplomatycznych z koordynacją wojskową, co będzie miało kluczowe znaczenie w ramach Projektu Wolność. Wsparcie wojskowe USA dla Projektu Wolność obejmie niszczyciele pocisków kierowanych, ponad 100 samolotów bazowania lądowego i morskiego, wielodomenowe platformy bezzałogowe oraz 15 000 żołnierzy
— czytamy.
04:03. Iran ostrzega USA przed działaniami w cieśninie Ormuz
Wysokiej rangi urzędnik irański ostrzegł, że Teheran uzna każdą „ingerencję USA” w cieśninie Ormuz za naruszenie obowiązującego rozejmu. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział rozpoczęcie operacji eskortowania statków, które z powodu blokady utknęły na tym kluczowym szlaku żeglugowym.
Jakakolwiek ingerencja USA w cieśninie będzie uznawana za naruszenie zawieszenia broni
— napisał Ebrahim Azizi, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w irańskim parlamencie, na platformie X.
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormuz. Operacja nazwana „Projekt Wolność” ma ruszyć w poniedziałek. W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji inicjatywy Trump zagroził podjęciem zdecydowanych działań.
00:20. Trump zapowiedział pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormuz
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormuz. Operacja nazwana „Projekt Wolność” ma ruszyć w poniedziałek.
Kraje z całego świata, z których prawie żadne nie są zaangażowane w konflikt bliskowschodni, który toczy się tak wyraźnie i gwałtownie, na oczach wszystkich, zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w uwolnieniu ich statków, uwięzionych w cieśninie Ormuz (…) Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich statki z tych zamkniętych dróg wodnych, aby mogły swobodnie i sprawnie zająć się swoimi sprawami” - ogłosił Trump we wpisie na platformie Truth Social.
Prezydent nie wyjaśnił, w jaki sposób USA ma pomóc statkom przedostać się przez cieśninę. Zapowiedział natomiast, że „Projekt Wolność” rozpocznie się w poniedziałek. Oświadczył, że biorąc pod uwagę sytuację na tych statkach i kończące się im zasoby jest to „gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu”. Zagroził jednak, że proces ten zostanie zakłócony, będzie zmuszony do forsownej odpowiedzi.
Donald Trump już wcześniej zapowiadał możliwe eskorty statków przez Ormuz, lecz do tej pory zapowiedzi te nie zostały spełnione.
Trump podkreślił też, że jego przedstawiciele prowadzą „bardzo pozytywne” rozmowy z Iranem, mimo że jeszcze dzień wcześniej odrzucał najnowszą propozycję Teheranu.
00:01. Władze w Teheranie analizują odpowiedź USA na swoją 14-punktową propozycję
Iran analizuje otrzymaną od Stanów Zjednoczonych odpowiedź na swoją 14-punktową propozycję zakończenia wojny, którą przekazał Waszyngtonowi za pośrednictwem Pakistanu – poinformowały irańskie media państwowe, cytowane przez agencję Reutera.
Na tym etapie nie prowadzimy negocjacji w sprawie programu jądrowego
— powiedział rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmail Baghei, cytowany przez państwowe media.
1 maja Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może „wykończyć” Iran.
W sobotę prezydent USA oświadczył z kolei: „Wkrótce dokonam przeglądu planu, który Iran nam właśnie przesłał, ale nie mogę sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat”.
Nie jest jasne, co zawiera nowa irańska propozycja. Według agencji Reutera odrzucony wcześniej przez Trumpa plan umożliwiłby żeglugę przez cieśninę Ormuz i zakończył blokadę Iranu przez USA, jednocześnie odkładając rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego na później.
Irańskie media podały, że 14-punktowa oferta Teheranu obejmowała wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran, zniesienie blokady, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji i zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.
USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm. Od tego czsu przedstawiciele USA i Iranu odbyli jedną rundę rozmów. Próby zorganizowania kolejnych spotkań jak dotąd zakończyły się niepowodzeniem.
red/PAP/Facebook/X
