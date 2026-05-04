Trwa 1531. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 4 maja 2025 r.
21:36. „Mały rozejm” między Rosją a Ukrainą!
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił „reżim ciszy” w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych.
Uważamy, że życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż „obchody” jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłaszamy reżim ciszy, począwszy od północy w nocy z 5 na 6 maja. W czasie, jaki pozostał do tego momentu, realistyczne jest zapewnienie ciszy
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Według prezydenta dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych, zapowiedzianych w poniedziałek przez stronę rosyjską.
Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy, 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy następnie przekazał, że podczas „wielkanocnego rozejmu” rosyjscy wojskowi złamali warunki zawieszenia broni 10 721 razy.
20:53. Putin: zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą będzie obowiązywać 8 i 9 maja
Rosyjski przywódca Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja – poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti.
Decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.
Rosyjski resort obrony wyraził nadzieję, że strona ukraińska „pójdzie za przykładem” Rosji i będzie respektować decyzję o przerwaniu ognia na linii frontu.
20:16. W kwietniu ukraińskie drony zaatakowały 14 obiektów rosyjskiego sektora paliwowego
Ukraińskie bezzałogowce, realizujące zadania w ramach działań Deep Strike (głębokich uderzeń), zaatakowały w kwietniu 14 obiektów rosyjskiego sektora paliwowego, w tym rafinerie i terminale naftowe – poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Ukrainy.
19:53. Zełenski: nikt oficjalnie nie zaproponował Ukrainie zawieszenia broni 9 maja
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił pomysł jednodniowego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, określając go jako „nieuczciwy” i zaznaczając, że Kijów nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji zawieszenia broni 9 maja - przekazała agencja Interfax-Ukraina.
Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja: cease-fire (zawieszenie broni) czy nie cease-fire — z nami oficjalnie nikt się nie kontaktował, niczego oficjalnie nie proponował
— powiedział Zełenski dziennikarzom w kuluarach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.
Według Interfax-Ukraina prezydent zaznaczył, że „to wojna Rosji przeciwko Ukrainie”, dlatego ważne jest, aby strona ukraińska wiedziała, na co umawiają się USA i Rosja. Szef państwa dodał, że ogłaszanie zawieszenia broni na jeden dzień, po wcześniejszym zabijaniu Ukraińców, jest „mówiąc delikatnie, po prostu nieuczciwe”.
18:39. Premier Kanady deklaruje 270 mln dolarów wsparcia dla ukraińskiej armii
Kanada przekaże 270 mln dolarów kanadyjskich (ok. 200 mln USD) pomocy dla ukraińskiej armii – poinformował premier Mark Carney, który w poniedziałek spotkał się w Erywaniu z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
To część większej układanki w konflikcie, w którym Ukraina zyskuje pewną przewagę
— powiedział Carney cytowany przez agencję The Canadian Press.
270 mln dolarów kanadyjskich zostanie przeznaczonych na sprzęt dla Ukrainy w ramach mechanizmu NATO, przez który sojusznicy finansują takie zakupy. Podkreślono, że uzbrojenie wzmocni „krytyczne możliwości wojskowe” Ukrainy.
Kanadyjski premier zapewnił o dalszym wsparciu wojskowym, finansowym „i innym” dla Ukrainy.
17:46. Rosja piąty miesiąc z rzędu traci więcej żołnierzy niż zyskuje nowych
Już piąty miesiąc z rzędu siły zbrojne Federacji Rosyjskiej tracą więcej żołnierzy niż zyskują nowych; Rosja zmobilizowała od grudnia do kwietnia 148,4 tys. osób, natomiast straciła 156 735 żołnierzy - przekazał dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy Robert „Madiar” Browdi.
Już piąty miesiąc z rzędu udaje się utrzymać ten bilans na poziomie ujemnym, co stanowi jedno z kluczowych zadań, mających bezpośredni wpływ na zdolność bojową przeciwnika oraz nacisk wywierany przez niego na polu bitwy
— napisał Browdi w komunikatorze Telegram.
Zgodnie z przedstawionymi danymi, w okresie od grudnia 2025 r. do kwietnia 2026 r. Rosja zmobilizowała i zatrudniła na podstawie umów z resortem obrony 148,4 tys. osób. Jednocześnie potwierdzone straty armii rosyjskiej, spowodowane wyłącznie atakami dronów, wynoszą 156 735 osób.
W kwietniu 2026 r. oddziały SBS uderzyły w 10 581 żołnierzy wroga, co stanowi 31,15 proc. całkowitych strat w ludziach po stronie (rosyjskiej), zadanych przez drony Sił Obronnych Ukrainy. W praktyce co trzeci potwierdzony cel został trafiony przez oddziały SBS
— czytamy w komunikacie.
Według Browdiego, w zgrupowaniu Sił Systemów Bezzałogowych ustalono normę: co najmniej 30 proc. trafień ma przypadać na siłę żywą przeciwnika.
W tym okresie jednostki SBS zweryfikowały zniszczenie i trafienie 305,7 tys. celów, z czego 90 470 stanowiła siła żywa przeciwnika
— powiadomiono w komunikacie.
Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski poinformował pod koniec marca, że Rosja planuje w 2026 r. zrekrutować 409 tys. żołnierzy i nie rezygnuje z przygotowań do kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie.
17:16. SBU zatrzymała mężczyznę, który pomagał Rosjanom w atakach, udając staruszka
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o korygowanie rosyjskich ataków na przyfrontowe Zaporoże. Działał na zlecenie Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji i zbierając dla niej informacje udawał staruszka – poinformowała SBU w poniedziałek.
Zatrzymany to 45-letni mieszkaniec Zaporoża, który współpracował z FSB i przekazywał jej dane o lokalizacji jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy.
Aby nie wzbudzać podejrzeń podczas gromadzenia informacji mężczyzna udawał osobę w podeszłym wieku: garbił się, zapuścił brodę i nosił odpowiednie ubrania. Śledczy ustalili, że rosyjskie służby zainteresowały się nim, gdy szukał sposobów lekkiego zarobku w komunikatorze Telegram
— wyjaśniła SBU.
Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania i usłyszał zarzuty zdrady państwa, popełnionej podczas stanu wojennego; grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.
Jednocześnie podjęto działania, aby zapewnić bezpieczeństwo miejsc, o których informacje przekazał Rosjanom – zapewniła SBU.
16:20. Rosja znów zabija cywilów
W rosyjskim ataku rakietowym na miasteczko Merefa zginęło co najmniej 6 osób - poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.
Rosja zabiła co najmniej 6 osób i raniła ponad dwadzieścia kolejnych w kolejnym celowym ataku na cywilną infrastrukturę w Merefie, w regionie charkowskim.
Bezwzględny terrorystyczny atak na cywilów bez żadnego uzasadnienia wojskowego — w pobliżu miejsca ataku nie ma żadnych obiektów wojskowych.
To wyrachowana polityka terroru prowadzona przez Rosję przeciwko narodowi Ukrainy. Moskwa prowadzi kampanię morderstw, zniszczeń i zastraszania, w pełni świadoma popełnianych zbrodni
— napisał szef MSZ Ukrainy.
14:36. Doradca ministra obrony: pracujemy nad technologią dronową, by skuteczniej atakować Moskwę
Ukraiński przemysł pracuje nad technologiami, które pozwolą skuteczniej omijać systemy obrony przeciwlotniczej nad Moskwą – powiedział w poniedziałek doradca ministra obrony Ukrainy Serhij Bezkrestnow, cytowany przez agencję informacyjną Ukrinform.
Jest nam faktycznie trudno działać nad Moskwą i w jej okolicy, gdzie wróg zastosował wiele systemów walki radioelektronicznej (…) to wyzwanie dla naszych producentów
— powiedział Bezkrestnow. Dodał, że trwają prace nad systemami wykorzystującymi m.in. nawigację bardziej zaawansowaną niż satelitarna, dzięki czemu drony będą mogły dolatywać do Moskwy i atakować zlokalizowane tam cele.
Potrzebne są bardziej innowacyjne technologie, aby atakować stolicę naszego wroga
— podkreślił Bezkrestnow.
Kilka dni wcześniej doradca ministra obrony Mychajły Fedorowa zapowiedział, że w przypadku ogłoszenia przez Rosję masowej mobilizacji Ukraina będzie rozwijać zdolności prowadzenia działań z wykorzystaniem dronów.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w poniedziałek, że ukraińskie bezzałogowce mogą pojawić się nad Placem Czerwonym w Moskwie w Dzień Zwycięstwa, świętowany w Rosji 9 maja na pamiątkę zwycięstwa ZSRR nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Wobec zagrożenia ukraińskimi atakami tegoroczna parada ma odbyć się bez prezentacji techniki wojskowej.
Głównym celem ataków ukraińskich bezzałogowców jest rosyjski sektor naftowy. Według ministerstwa obrony w Kijowie w kwietniu armia zaatakowała 14 rosyjskich rafinerii i terminali naftowych.
14:09. Tusk: dostrzega „pragmatyczną korektę” w kursie premiera Słowacji
Premier Donald Tusk w poniedziałek powiedział dziennikarzom przed wylotem z Erywania, że wyraźnie dostrzega „pragmatyczną korektę” w kursie premiera Słowacji Roberta Ficy, jeśli chodzi o chęć odbudowy pozycji Grupy Wyszehradzkiej (V4), jak i kontaktów z Ukrainą.
Szef polskiego rządu powiedział, że Fico zapewnił w rozmowie z nim, że zamierza być „bardzo pragmatyczny”.
Jak wiadomo, relacje premiera Ficy z Moskwą są lepsze niż średnia europejska, ale bardzo wyraźnie widać pewną (…) pragmatyczną korektę w jego kursie
— ocenił Tusk.
Jak powiedział, Fico odbył w Armenii spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a także rozmawiał z Tuskiem o ewentualnym udziale Zełenskiego w szczycie V4 w charakterze gościa specjalnego. Słowacja od 1 lipca 2026 r. przejmie od Węgier rotacyjną prezydencję w tym formacie.
13:52. Zełenski po spotkaniu z Ficą: jesteśmy otwarci na dialog ze Słowacją
Ukraina jest otwarta na dialog ze Słowacją i zainteresowana rozwojem relacji z tym krajem – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie w poniedziałek ze słowackim premierem Robertem Ficą w kuluarach 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.
Ukraina jest otwarta na konstruktywny dialog ze Słowacją i zainteresowana rozwojem silnych relacji
— napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.
Poinformował, że tematem rozmowy była m.in. współpraca w różnych dziedzinach oraz przygotowania do posiedzenia rządów dwóch państw w formacie komisji międzyrządowej w najbliższym czasie.
Rozmawialiśmy o wzajemnych wizytach w Kijowie i Bratysławie — uzgodniliśmy, że zespoły będą pracować nad harmonogramem
— podkreślił ukraiński prezydent.
Poruszyliśmy również kwestię członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ważne jest, że Słowacja popiera przystąpienie Ukrainy do UE i jest gotowa pomagać na tej drodze. Dziękuję za to
— napisał Zełenski.
Do jego spotkania z Ficą doszło w stolicy Armenii podczas obrad 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który zgromadził szefów państw i rządów ponad 40 krajów.
13:21. Putin wzmacnia ochronę osobistą w obawie przed zamachem stanu
Przywódca Rosji Władimir Putin wzmocnił swą ochronę osobistą w obawie przed zamachem stanu, spiskiem oraz wyciekiem poufnych informacji - podał w poniedziałek rosyjski niezależny portal Ważnyje Istorii, powołując się na udostępniony mu raport wywiadu jednego z krajów UE.
W opublikowanym przez portal tekście dokumentu czytamy, że obawy te pojawiły się w marcu, a zmiany w procedurach bezpieczeństwa są związane z serią zabójstw wysokich rangą rosyjskich wojskowych. Wśród zagrożeń wymieniana jest także możliwość zamachu na Putina ze strony rosyjskich elit politycznych z użyciem bezzałogowców.
Z raportu wynika, że wzmocnienie ochrony nastąpiło w wyniku rozszerzenia kompetencji Federalnej Służby Ochrony (FSO), odpowiedzialnej za bezpieczeństwo najwyższych urzędników państwowych.
12:42. Premier W. Brytanii: udział w pożyczce dla Ukrainy byłby korzystny dla relacji z UE
Brytyjski premier Keir Starmer oświadczył w poniedziałek, że włączenie się Wielkiej Brytanii w unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro byłoby korzystne dla wszystkich stron, a także dla relacji brytyjsko-unijnych.
Starmer bierze udział w odbywającym się w Erywaniu 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej i w niedzielę spotkał się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
W niedzielę późnym wieczorem biuro Starmera potwierdziło, że Wielka Brytania podejmie rozmowy z UE na temat włączenia się w pożyczkę dla Ukrainy. Dwie trzecie z tej pożyczki ma być przeznaczone na wzmocnienie potrzeb obronnych tego kraju, a reszta na inne potrzeby.
Jeśli chodzi o pożyczkę UE, o uczestnictwie w której dyskutujemy, jest to bardzo korzystne dla Ukrainy, ponieważ zapewni jej zasoby, których tak bardzo potrzebuje w piątym roku tego konfliktu (wojny z Rosją - PAP). To bardzo korzystne dla Wielkiej Brytanii, ponieważ te zasoby przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. Jest to również bardzo korzystne dla stosunków między Wielką Brytanią a UE, co ma ogromne znaczenie w kontekście przyszłych rozmów
— powiedział Starmer dziennikarzom.
Jednym z priorytetów Starmera od czasu objęcia przez niego urzędu w lipcu 2024 r. pozostaje zbliżenie w relacjach z Unią Europejską. Kwestia ta nabrała szczególnego znaczenia w związku z gospodarczymi skutkami amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem i nieporozumieniami pomiędzy administracją Donalda Trumpa a krajami europejskimi.
12:15. Premier Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy
Na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu premier Donald Tusk rozmawiał w poniedziałek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Obaj zapowiedzieli wcześniej, że omówią przygotowania do zaplanowanej na czerwiec w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy.
O spotkaniu poinformowała kancelaria premiera na platformie X.
12:11. Zełenski: należy „popychać” Putina w kierunku dyplomacji w sprawie wojny w Ukrainie
Przywódcę Rosji Władimira Putina należy „popychać” w kierunku dyplomatycznego zakończenia wojny w Ukrainie – oświadczył prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski, występując na 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Armenii, Erywaniu.
To lato będzie momentem, kiedy Putin będzie decydował, co robić dalej. Rozszerzać tę wojnę, czy przechodzić do działań dyplomatycznych. I my powinniśmy popychać go w kierunku dyplomacji
— powiedział.
Zełenski ocenił, że Rosja nie jest dziś tak silna, jaką zdawała się być kiedyś.
Rosja ogłosiła paradę (wojskową) 9 maja, ale nie będzie na niej sprzętu wojskowego. Stanie się tak po raz pierwszy (…), kiedy oni nie mogą sobie pozwolić na obecność sprzętu na paradzie. Podczas tej parady mogą także przelecieć ukraińskie drony. I to pokazuje, że nie są już tak silni, jak wcześniej
— podkreślił.
10:36. Cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku na Merefę w obwodzie charkowskim
Co najmniej cztery osoby zginęły, a 16 zostało rannych w poniedziałek w ataku rakietowym wojsk rosyjskich na miasteczko Merefa, ok. 30 km na południowy zachód od Charkowa w północno-wschodniej Ukrainie – poinformowały władze obwodu charkowskiego.
Do ataku doszło ok. godz. 10 czasu lokalnego (godz. 9 w Polsce). „Według wstępnych danych wróg dokonał uderzenia rakietowego na Merefę” – napisał w serwisach społecznościowych szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.
Pierwsze informacje mówiły o jednej osobie zabitej i dwóch rannych. W kolejnych wpisach urzędnik przekazał, że ofiar jest więcej.
Liczba ofiar rosyjskiego ataku na Merefę wzrosła do czterech. Zginęli mężczyźni w wieku 50 i 63 lat i kobiety w wieku 41 i 52 lata. Rannych zostało 16 osób. Wszystkim udzielana jest konieczna pomoc
— powiadomił Syniehubow.
Na skutek ataku uszkodzone zostały bloki mieszkalne i domy jednorodzinne, cztery sklepy i warsztat samochodowy. Uderzenie wywołało pożar, który szybko został ugaszony – przekazał szef władz obwodu charkowskiego.
08:25. Władze: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie
Dron uderzył w nocy w wieżowiec w Moskwie – poinformował w komunikatorze Telegram mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.
Według wstępnych informacji dron uderzył w budynek przy ulicy Mosfilmowskiej (znajduje się tam Mosfilm Tower - PAP). Nie ma ofiar śmiertelnych
— napisał Sobianin.
00:01. Zełenski: Pierwszy dzień spotkań i negocjacji w Armenii został poświęcony naszej koordynacji z europejskimi partnerami
Pierwszy dzień spotkań i negocjacji w Armenii przed Szczytem Wspólnoty Politycznej Europy został poświęcony naszej koordynacji z europejskimi partnerami. Są trzy kluczowe cele
— napisał na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Pierwszy: robimy wszystko, co możliwe, aby przybliżyć godny koniec wojny. Przedstawiłem naszym partnerom stan dyplomacji, potencjalne perspektywy i zaplanowane kontakty. Potrzebne są wspólne wysiłki, aby zintensyfikować dyplomację i zapobiec jakimkolwiek zmniejszeniom presji na agresora. Rosja musi zakończyć tę wojnę. Dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy!
— podkreślił.
Drugi: realizacja europejskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro – przyspieszamy to finansowanie
— poinformował.
Trzeci: wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy, wsparcie energetyczne dla Ukrainy oraz współpraca z partnerami w sektorze energetycznym. Już aktywnie przygotowujemy się do kolejnego sezonu grzewczego i dywersyfikujemy odpowiednie wsparcie. Nakreśliłem wszystkie potrzeby w zakresie ochrony i odbudowy. Dziękuję każdemu partnerowi, który jest gotowy pomóc!
— zaznaczył.
