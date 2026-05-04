NA ŻYWO

RELACJA. 1531. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Pierwszy dzień spotkań w Armenii został poświęcony koordynacji z europejskimi partnerami

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/EPA/Dnipropetrovsk Regional Military Administration/HANDOUT
autor: PAP/EPA/Dnipropetrovsk Regional Military Administration/HANDOUT

Trwa 1531. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czytaj także

Poniedziałek, 4 maja 2025 r.

10:36. Cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku na Merefę w obwodzie charkowskim

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 16 zostało rannych w poniedziałek w ataku rakietowym wojsk rosyjskich na miasteczko Merefa, ok. 30 km na południowy zachód od Charkowa w północno-wschodniej Ukrainie – poinformowały władze obwodu charkowskiego.

Do ataku doszło ok. godz. 10 czasu lokalnego (godz. 9 w Polsce). „Według wstępnych danych wróg dokonał uderzenia rakietowego na Merefę” – napisał w serwisach społecznościowych szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

Pierwsze informacje mówiły o jednej osobie zabitej i dwóch rannych. W kolejnych wpisach urzędnik przekazał, że ofiar jest więcej.

Liczba ofiar rosyjskiego ataku na Merefę wzrosła do czterech. Zginęli mężczyźni w wieku 50 i 63 lat i kobiety w wieku 41 i 52 lata. Rannych zostało 16 osób. Wszystkim udzielana jest konieczna pomoc

— powiadomił Syniehubow.

Na skutek ataku uszkodzone zostały bloki mieszkalne i domy jednorodzinne, cztery sklepy i warsztat samochodowy. Uderzenie wywołało pożar, który szybko został ugaszony – przekazał szef władz obwodu charkowskiego.

08:25. Władze: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Dron uderzył w nocy w wieżowiec w Moskwie – poinformował w komunikatorze Telegram mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Według wstępnych informacji dron uderzył w budynek przy ulicy Mosfilmowskiej (znajduje się tam Mosfilm Tower - PAP). Nie ma ofiar śmiertelnych

— napisał Sobianin.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nocny huk nad Moskwą! Ukraiński dron trafił w ekskluzywny wieżowiec położony zaledwie kilka kilometrów od Kremla

00:01. Zełenski: Pierwszy dzień spotkań i negocjacji w Armenii został poświęcony naszej koordynacji z europejskimi partnerami

Pierwszy dzień spotkań i negocjacji w Armenii przed Szczytem Wspólnoty Politycznej Europy został poświęcony naszej koordynacji z europejskimi partnerami. Są trzy kluczowe cele

— napisał na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Pierwszy: robimy wszystko, co możliwe, aby przybliżyć godny koniec wojny. Przedstawiłem naszym partnerom stan dyplomacji, potencjalne perspektywy i zaplanowane kontakty. Potrzebne są wspólne wysiłki, aby zintensyfikować dyplomację i zapobiec jakimkolwiek zmniejszeniom presji na agresora. Rosja musi zakończyć tę wojnę. Dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy!

— podkreślił.

Drugi: realizacja europejskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro – przyspieszamy to finansowanie

— poinformował.

Trzeci: wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy, wsparcie energetyczne dla Ukrainy oraz współpraca z partnerami w sektorze energetycznym. Już aktywnie przygotowujemy się do kolejnego sezonu grzewczego i dywersyfikujemy odpowiednie wsparcie. Nakreśliłem wszystkie potrzeby w zakresie ochrony i odbudowy. Dziękuję każdemu partnerowi, który jest gotowy pomóc!

— zaznaczył.

red/PAP/Facebook/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych