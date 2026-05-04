Trwa 1531. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czytaj także
Poniedziałek, 4 maja 2025 r.
10:36. Cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku na Merefę w obwodzie charkowskim
Co najmniej cztery osoby zginęły, a 16 zostało rannych w poniedziałek w ataku rakietowym wojsk rosyjskich na miasteczko Merefa, ok. 30 km na południowy zachód od Charkowa w północno-wschodniej Ukrainie – poinformowały władze obwodu charkowskiego.
Do ataku doszło ok. godz. 10 czasu lokalnego (godz. 9 w Polsce). „Według wstępnych danych wróg dokonał uderzenia rakietowego na Merefę” – napisał w serwisach społecznościowych szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.
Pierwsze informacje mówiły o jednej osobie zabitej i dwóch rannych. W kolejnych wpisach urzędnik przekazał, że ofiar jest więcej.
Liczba ofiar rosyjskiego ataku na Merefę wzrosła do czterech. Zginęli mężczyźni w wieku 50 i 63 lat i kobiety w wieku 41 i 52 lata. Rannych zostało 16 osób. Wszystkim udzielana jest konieczna pomoc
— powiadomił Syniehubow.
Na skutek ataku uszkodzone zostały bloki mieszkalne i domy jednorodzinne, cztery sklepy i warsztat samochodowy. Uderzenie wywołało pożar, który szybko został ugaszony – przekazał szef władz obwodu charkowskiego.
08:25. Władze: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie
Dron uderzył w nocy w wieżowiec w Moskwie – poinformował w komunikatorze Telegram mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.
Według wstępnych informacji dron uderzył w budynek przy ulicy Mosfilmowskiej (znajduje się tam Mosfilm Tower - PAP). Nie ma ofiar śmiertelnych
— napisał Sobianin.
CZYTAJ WIĘCEJ: Nocny huk nad Moskwą! Ukraiński dron trafił w ekskluzywny wieżowiec położony zaledwie kilka kilometrów od Kremla
00:01. Zełenski: Pierwszy dzień spotkań i negocjacji w Armenii został poświęcony naszej koordynacji z europejskimi partnerami
Pierwszy dzień spotkań i negocjacji w Armenii przed Szczytem Wspólnoty Politycznej Europy został poświęcony naszej koordynacji z europejskimi partnerami. Są trzy kluczowe cele
— napisał na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Pierwszy: robimy wszystko, co możliwe, aby przybliżyć godny koniec wojny. Przedstawiłem naszym partnerom stan dyplomacji, potencjalne perspektywy i zaplanowane kontakty. Potrzebne są wspólne wysiłki, aby zintensyfikować dyplomację i zapobiec jakimkolwiek zmniejszeniom presji na agresora. Rosja musi zakończyć tę wojnę. Dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy!
— podkreślił.
Drugi: realizacja europejskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro – przyspieszamy to finansowanie
— poinformował.
Trzeci: wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy, wsparcie energetyczne dla Ukrainy oraz współpraca z partnerami w sektorze energetycznym. Już aktywnie przygotowujemy się do kolejnego sezonu grzewczego i dywersyfikujemy odpowiednie wsparcie. Nakreśliłem wszystkie potrzeby w zakresie ochrony i odbudowy. Dziękuję każdemu partnerowi, który jest gotowy pomóc!
— zaznaczył.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759446-relacja-1531-dzien-wojny-na-ukrainie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.