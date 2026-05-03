Rubio zwrócił się do Polaków z okazji Święta Konstytucji 3 maja! "Świadectwo zaangażowania Waszego narodu w demokrację"

autor: Wikimedia Commons/Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America/CC BY-SA 2.0
Polska konstytucja z 1791 roku, pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie, stanowi świadectwo trwałego zaangażowania narodu polskiego w demokrację, wolność i suwerenność narodową - napisał sekretarz stanu USA Marco Rubio w komunikacie z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

Polska konstytucja z 1791 roku, pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie, stanowi świadectwo trwałego zaangażowania Waszego narodu w demokrację, wolność i suwerenność narodową. Polscy obrońcy wolności byli częścią historii Ameryki od jej początków i nadal łączy nas wspólne zaangażowanie na rzecz wolności i dobrobytu

— napisał szef dyplomacji USA, składając gratulacje z okazji święta.

Dodał, że Stany Zjednoczone „głęboko cenią partnerstwo z Polską, które obejmuje silną i rozwijającą się współpracę w zakresie obronności, handlu i bezpieczeństwa energetycznego”.

Obchodząc 235. rocznicę historycznej konstytucji Polski, świętujemy naszą wspólną historię i z oczekujemy kolejnych wspólnych osiągnięć w nadchodzących latach

— zakończył.

Składanie życzeń z okazji świąt narodowych innych krajów od lat jest tradycją Departamentu Stanu. W przypadku Polski najczęściej komunikaty te publikowane są z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Adam Stankiewicz/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

