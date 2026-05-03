Polska konstytucja z 1791 roku, pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie, stanowi świadectwo trwałego zaangażowania narodu polskiego w demokrację, wolność i suwerenność narodową - napisał sekretarz stanu USA Marco Rubio w komunikacie z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
Polska konstytucja z 1791 roku, pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie, stanowi świadectwo trwałego zaangażowania Waszego narodu w demokrację, wolność i suwerenność narodową. Polscy obrońcy wolności byli częścią historii Ameryki od jej początków i nadal łączy nas wspólne zaangażowanie na rzecz wolności i dobrobytu
— napisał szef dyplomacji USA, składając gratulacje z okazji święta.
Dodał, że Stany Zjednoczone „głęboko cenią partnerstwo z Polską, które obejmuje silną i rozwijającą się współpracę w zakresie obronności, handlu i bezpieczeństwa energetycznego”.
Obchodząc 235. rocznicę historycznej konstytucji Polski, świętujemy naszą wspólną historię i z oczekujemy kolejnych wspólnych osiągnięć w nadchodzących latach
— zakończył.
Składanie życzeń z okazji świąt narodowych innych krajów od lat jest tradycją Departamentu Stanu. W przypadku Polski najczęściej komunikaty te publikowane są z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Czytaj także
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759441-rubio-zwrocil-sie-do-polakow-z-okazji-swieta-konstytucji-3-maja
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.