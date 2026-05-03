Kanclerz Friedrich Merz powiedział, że Amerykanie są najważniejszym partnerem Niemiec w NATO i ocenił, że zapowiedź ograniczenia liczby amerykańskich wojsk w RFN nie ma związku z jego sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącym wojny z Iranem.
Pozostaję przekonany, że Amerykanie są dla nas najważniejszym partnerem w NATO
— zaznaczył Merz.
Zapytany, czy plany USA dotyczące ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech mają związek ze sporem między nim a Trumpem dotyczącym Iranu, kanclerz odpowiedział: „Nie ma tu żadnego związku”.
Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat ogłoszonej w piątek decyzji administracji USA o wycofaniu z Niemiec w ciągu roku pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy.
Wypowiedź kanclerza przytoczyła agencja Reutera, która zapoznała się z treścią wywiadu Merza ze stacją ARD.
Decyzja USA o wycofaniu żołnierzy z Niemiec
Pentagon ogłosił 1 maja, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony Merza.
30 kwietnia Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny w Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W ten sposób prezydent USA zareagował na powtarzające się komentarze Merza, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii.
Wczoraj prezydent USA oświadczył, że zamierza zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy.
Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35-37 tys. amerykańskich żołnierzy. W 2020 r. Trump zapowiedział wycofanie 9,5 tys. z nich, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale te plany nie zostały wówczas zrealizowane.
Adam Stankiewicz/PAP
