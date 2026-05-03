Merz zabrał głos po decyzji Trumpa ws. wycofania wojsk z Niemiec! Czy uważa, że ma to związek z jego sporem z prezydentem USA?

autor: Wikimedia Commons/European People's Party/CC BY 2.0
Kanclerz Friedrich Merz powiedział, że Amerykanie są najważniejszym partnerem Niemiec w NATO i ocenił, że zapowiedź ograniczenia liczby amerykańskich wojsk w RFN nie ma związku z jego sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącym wojny z Iranem.

Pozostaję przekonany, że Amerykanie są dla nas najważniejszym partnerem w NATO

— zaznaczył Merz.

Zapytany, czy plany USA dotyczące ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech mają związek ze sporem między nim a Trumpem dotyczącym Iranu, kanclerz odpowiedział: „Nie ma tu żadnego związku”.

Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat ogłoszonej w piątek decyzji administracji USA o wycofaniu z Niemiec w ciągu roku pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Wypowiedź kanclerza przytoczyła agencja Reutera, która zapoznała się z treścią wywiadu Merza ze stacją ARD.

Decyzja USA o wycofaniu żołnierzy z Niemiec

Pentagon ogłosił 1 maja, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony Merza.

30 kwietnia Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny w Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W ten sposób prezydent USA zareagował na powtarzające się komentarze Merza, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii.

Wczoraj prezydent USA oświadczył, że zamierza zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy.

Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35-37 tys. amerykańskich żołnierzy. W 2020 r. Trump zapowiedział wycofanie 9,5 tys. z nich, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale te plany nie zostały wówczas zrealizowane.

Adam Stankiewicz/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

