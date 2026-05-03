Manchester United pokonał przed własną publicznością Liverpool 3:2 w 35. kolejce i umocnił się na trzeciej pozycji w tabeli angielskiej ekstraklasy piłkarskiej. Tym samym „Czerwone Diabły” ponad wszelką wątpliwości zapewniły sobie awans do Ligi Mistrzów.
Liverpool, ustępujący mistrz Anglii, w pierwszej połowie nie miał praktycznie nic do powiedzenia. Pierwsza bramka dla gospodarzy padła już w szóstej minucie, gdy do siatki trafił Brazylijczyk Matheus Cunha. Na 2:0 podwyższył w 14. Benjamin Sesko, choć nie jest jasne nawet po obejrzeniu powtórek, czy trafienie powinno być uznane, bo Słoweniec mógł dotknąć piłki ręką.
Po przerwie jednak obraz spotkania zupełnie się odmienił. To goście przejęli inicjatywę, a efektem tego były dwa gole w pierwszym kwadransie tej części gry. Na listę strzelców wpisali się Węgier Dominik Szoboszlai (47.) oraz Holender Cody Gakpo (56.), który wykończył akcję zapoczątkowaną niecelnym podaniem belgijskiego bramkarza Senne Lammensa w niegroźnej sytuacji.
Starcie odwiecznych rywali, którzy zdobyli po 20 tytułów mistrzowskich w historii i są pod tym względem rekordzistami, stało się później bardziej wyrównane. Obie strony miały swoje szanse, ale skuteczny okazał się tylko Kobbie Mainoo, który w 77. minucie ustalił wynik.
Sytuacja w tabeli
Manchester United ma 64 punkty i jest na trzecim miejscu. Liverpool jest czwarty z dorobkiem 58 pkt. Tyle samo ma Aston Villa, która wieczorem zmierzy się u siebie z Tottenhamem Hotspur. W wyjściowym składzie gospodarzy prawdopodobnie znajdzie się Matty Cash. W tabeli prowadzi Arsenal Londyn - 76 pkt.
Ferguson w szpitalu
Z trybun Old Trafford spotkanie z Liverpoolem miał oglądać Alex Ferguson, legendarny trener gospodarzy, który poprowadził ich m.in. do 13 tytułów mistrza Anglii. Według relacji mediów 84-letni Szkot źle się poczuł jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Udzielono mu pomocy na miejscu, a następnie przewieziono do szpitala na badania.
Ferguson był trenerem „Czerwonych Diabłów” w latach 1986-2013. Poza licznymi sukcesami krajowymi może pochwalić się też dwoma triumfami w Lidze Mistrzów. Łącznie wywalczył z klubem 38 trofeów.
Adrian Siwek/PAP
