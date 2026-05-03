Cztery osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny w Brixton w południowym Londynie, która miała miejsce wczoraj w nocy. Jeden mężczyzna znajduje się w stanie zagrażającym życiu – podał portal stacji BBC.
Jak przekazali świadkowie zdarzenia, siedem strzałów padło z przejeżdżającego samochodu. 1 maja przy ulicy Coldharbour Lane, gdzie doszło do strzelaniny, miało miejsce spotkanie przy grillu, w którym uczestniczyły całe rodziny.
Cztery osoby w wieku 21, 25, 47 i 70 lat odniosły rany postrzałowe; wszyscy trafili do szpitala. Mężczyzna w wieku 25 lat znajduje się w stanie zagrażającym życiu - poinformowały dziś brytyjskie media.
Atak nożownika
Policja prowadzi również śledztwo w sprawie napadu z użyciem noża, który miał miejsce godzinę później na pobliskiej ulicy Acre Lane, gdzie znaleziono 33-letniego mężczyznę z licznymi ranami kłutymi. Ofiara przebywa w szpitalu w poważnym stanie.
Funkcjonariusze badają, czy oba ataki były ze sobą powiązane. Na chwilę obecną policja nie dokonała w tych sprawach żadnych aresztowań.
Adam Stankiewicz/PAP
