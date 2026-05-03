Lokalna policja poinformowała, że dwie osoby zginęły w Bristolu w zachodniej Anglii w wyniku „podejrzanego” wybuchu. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w tej sprawie.
Jak przekazano w komunikacie, do zdarzenia doszło dziś wczesnym rankiem. Portal stacji Sky News podał, że funkcjonariusze prowadzą również dochodzenie dotyczące innej nieruchomości w tym mieście.
Policja nie prowadzi jednak obecnie poszukiwań żadnej osoby w związku ze zdarzeniem. Nie traktuje go również jako potencjalnego ataku terrorystycznego.
xyz/PAP
