Żałoba w amerykańskim wojsku. Dwóch żołnierzy poniosło śmierć w południowym Maroku. Do tragedii doszło w okolicy poligonu Cap Draa

Flaga USA na mundurze amerykańskiego żołnierza / autor: Fratria
Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Afryce (AFRICOM) poinformowało, że dwóch amerykańskich żołnierzy zaginęło podczas ćwiczeń wojskowych African Lion 2026 niedaleko miasta Tantan w południowym Maroku.

Jak poinformowało AFRICOM na swojej stronie internetowej, zaginięcie żołnierzy w pobliżu poligonu Cap Draa zgłoszono wczoraj. Siły amerykańskie i marokańskie oraz inne jednostki uczestniczące w ćwiczeniach natychmiast rozpoczęły poszukiwania zaginionych.

African Lion to największe coroczne wspólne ćwiczenia Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Afryce, mające na celu poprawę współpracy między siłami amerykańskimi, sojusznikami z NATO oraz afrykańskimi krajami partnerskimi.

xyz/PAP

