Pokazały jak skutecznie walczyć z wyludnieniem. Władze wystosowały nietypową ofertę, która okazała się remedium na ludnościowe braki

Hiszpańska wieś Arenillas w prowincji Soria / autor: Wikimedia Commons/Diego Delso/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Niewielka hiszpańska wioska Arenillas walczy z wyludnieniem w nietypowy sposób. Władze oferują rodzinom darmowe mieszkanie, możliwość prowadzenia lokalnego baru oraz dodatkowe zatrudnienie. Zainteresowanie programem okazało się ogromne.

Arenillas, niewielka miejscowość w prowincji Soria, uruchomiła nietypowy program mający przeciwdziałać wyludnianiu. Władze gminy, kierowane przez burmistrz Sonię Tobaruelę, oferują rodzinom z dziećmi bezpłatne mieszkanie oraz możliwość podjęcia pracy. Zainteresowanie okazało się ogromne i wykracza daleko poza granice Hiszpanii.

Z dnia na dzień mamy tysiąc maili i tak jest od dwóch tygodni. Na początku przyszło 500 i pomyśleliśmy: no dobrze. Teraz jednak dostaliśmy kolejne między 7 a 8 tysięcy maili

— przyznała Tobaruela w rozmowie z El Heraldo de Soria.

Najwięcej zgłoszeń napłynęło z krajów Ameryki Południowej, ale chętnych nie brakuje również w Europie.

Oferta dla rodzin chcących zamieszkać na stałe

Program skierowany jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które planują osiedlić się w Arenillas na stałe. Gmina zapewnia darmowe lokum — przyszli mieszkańcy pokrywają jedynie koszty rachunków. W zamian mogą poprowadzić lokalny bar, będący centrum życia społecznego wioski.

Celem jest zaludnienie miejscowości oraz zapewnienie funkcjonowania baru w zamian za udostępnienie lokalu mieszkalnego

— wyjaśniła burmistrz Tobaruela w rozmowie z radiem COPE.

Dodatkowym atutem jest bezpłatny transport dzieci do szkoły w Berlanga de Duero, szybki internet sprzyjający pracy zdalnej oraz dostępność pracy na stanowisku murarza.

xyz/Polsat News/El Heraldo de Soria/COPE

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

