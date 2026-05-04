Niewielka hiszpańska wioska Arenillas walczy z wyludnieniem w nietypowy sposób. Władze oferują rodzinom darmowe mieszkanie, możliwość prowadzenia lokalnego baru oraz dodatkowe zatrudnienie. Zainteresowanie programem okazało się ogromne.
Arenillas, niewielka miejscowość w prowincji Soria, uruchomiła nietypowy program mający przeciwdziałać wyludnianiu. Władze gminy, kierowane przez burmistrz Sonię Tobaruelę, oferują rodzinom z dziećmi bezpłatne mieszkanie oraz możliwość podjęcia pracy. Zainteresowanie okazało się ogromne i wykracza daleko poza granice Hiszpanii.
Z dnia na dzień mamy tysiąc maili i tak jest od dwóch tygodni. Na początku przyszło 500 i pomyśleliśmy: no dobrze. Teraz jednak dostaliśmy kolejne między 7 a 8 tysięcy maili
— przyznała Tobaruela w rozmowie z El Heraldo de Soria.
Najwięcej zgłoszeń napłynęło z krajów Ameryki Południowej, ale chętnych nie brakuje również w Europie.
Oferta dla rodzin chcących zamieszkać na stałe
Program skierowany jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które planują osiedlić się w Arenillas na stałe. Gmina zapewnia darmowe lokum — przyszli mieszkańcy pokrywają jedynie koszty rachunków. W zamian mogą poprowadzić lokalny bar, będący centrum życia społecznego wioski.
Celem jest zaludnienie miejscowości oraz zapewnienie funkcjonowania baru w zamian za udostępnienie lokalu mieszkalnego
— wyjaśniła burmistrz Tobaruela w rozmowie z radiem COPE.
Dodatkowym atutem jest bezpłatny transport dzieci do szkoły w Berlanga de Duero, szybki internet sprzyjający pracy zdalnej oraz dostępność pracy na stanowisku murarza.
xyz/Polsat News/El Heraldo de Soria/COPE
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759423-walcza-z-wyludnieniem-oferta-wladz-cieszy-sie-zainteresowaniem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.