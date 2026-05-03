Skąd my to znamy? Kanclerz przykrywa wewnętrzne problemy. "Ataki Merza na Trumpa szkodzą niemieckim interesom"

Friedrich Merz (z lewej) i Donald Trump / autor: PAP/EPA
Dziennik „Tagesspiegel” skrytykował ostatnie postępowanie Friedrich Merza w relacjach z Donaldem Trumpem. Publicysta Christoph von Marschall zasugerował, że w ostrej polemice z prezydentem USA kanclerz ma za nic dalekowzroczną politykę. Chce natomiast przykryć bieżące kłopoty Niemiec związane choćby z reformą opieki zdrowotnej i problemami gospodarczymi. Dzięki sporowi z amerykańskim przywódcą Merz może myśleć o zyskaniu kilku punktów, ponieważ Trump jest nad Renem nielubiany. Czy taka polityka kanclerza nie budzi skojarzeń z postawą polskiego rządu?

Skutki ostrej polemiki

Amerykański prezydent zdecydował o wycofaniu pięciu tysięcy swoich żołnierzy z terytorium Niemiec. Większość obserwatorów widzi w tym efekt sporu między obydwoma przywódcami, wywołanymi krytyką Merza wobec działań USA w Iranie. Dlaczego kanclerz przyjął akurat teraz tak krytyczny ton? Według dziennika „Tagesspiegel” odpowiedź może tkwić w wewnętrznych problemach Berlina.

Merz znajduje się pod silną presją, jego priorytetem są reformy systemu opieki społecznej i gospodarka. Wojna jest w Niemczech niepopularna, a Trump jest nielubiany. Okazywanie zrozumienia dla Trumpa odbierane jest przez Niemców negatywnie

— napisał von Marschall w „Tagesspiegel”, przytaczanym przez dw.com.

Autor tekstu nie pochwalił przy tym amerykańskich działań w Iranie, jednak jak zaznaczył:

Czy jest to wystarczający powód, żeby uprawiać „politykę zygzaków”? Gdzie podziała się strategiczna dalekowzroczność Merza?

Szkodliwe ataki kanclerza

Komentator stwierdził wreszcie wprost, że:

Ataki Merza na Trumpa szkodzą niemieckim interesom.

Zaznaczył też, że „Trump z coraz większą pogardą spogląda na NATO, a Niemcy i Europa są skazane na wsparcie ze strony USA”.

Wojna z Iranem jest niezgodna z prawem międzynarodowym, ale niemieckie interesy są bardziej związane z celami USA, niż z irańskimi mułłami

— czytamy w „Tagesspiegel”, przytaczanym przez dw.com.

Dyskusje prowadzone w Niemczech sprawiają wrażenie, że ważniejszy jest sprzeciw wobec Trumpa i życzenie mu porażki, niż realizacja niemieckich interesów. ‘Ten wirus dopadł teraz także kanclerza. To przykre’

— cytuje dw.com.

Jak przykryć wewnętrzne problemy?

Przykrycie wewnętrznych problemów rządu polityką globalną nie jest nowością w Europie.

Podobne intencje część komentatorów przypisuje również Donaldowi Tuskowi. Premier przed ponad tygodniem udzielił wywiadu dla „Financial Times”. Wówczas również prowokacyjnie powątpiewał w obowiązywanie art 5 Traktatu Waszyngtońskiego, a więc wzajemną obronę sojuszników w ramach NATO.

Jego wypowiedź nie została niezauważona przez Biały Dom. Rzeczniczka Anna Kelly, powiedziała między innymi, że „prezydent Trump nigdy nie pozwoli, by USA były niesprawiedliwie traktowane i wykorzystywane przez tzw. sojuszników”

Nie trzeba też było długo czekać na reakcję ambasadora USA w Polsce.

Żaden kraj nie okazał się silniejszym sojusznikiem Ameryki niż Polska i żaden kraj nie skorzystał bardziej na amerykańskim wsparciu wojskowym” dodał także „ zobowiązanie USA na rzecz obrony Polski jest żelazne , solidne jak skała i zasłużone

— zapewnił Tom Rose.

Podsumowanie

Analogie między poczynaniami Donalda Tuska i Friedricha Merza są wyraźne. Polski premier również zmaga się z potężną krytyką choćby dotyczącą katastrofalnych w skutkach cięć w ochronie zdrowia.

Tusk nie może wprawdzie w liczyć na tak utrwaloną niechęć do amerykańskiego prezydenta, jak ma to miejsce w Niemczech. Jednak jego twardy elektorat podziela taką postawę, a postkomunistyczny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jest wręcz jej entuzjastą.

SC/dw.com

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

