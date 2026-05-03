Dwaj nastoletni chłopcy zginęli w strzelaninie, do której doszło w Amarillo w Teksasie; dziesięć osób trafiło do szpitali z ranami postrzałowymi - poinformowała miejscowa policja. Trwają intensywne poszukiwania co najmniej dwóch uzbrojonych sprawców ataku.
Jak przekazał portal USA Today do tragedii doszło wczoraj nad ranem. Policja ustaliła, że ofiarami ataku byli uczestnicy spotkania towarzyskiego młodzieży i młodych dorosłych. Sprawcy mieli pojawić się na miejscu tragedii po tym, jak wcześniej zostali wyrzuceni z imprezy. Ponieważ nie pozwolono im wejść do mieszkania po raz drugi, otworzyli ogień z broni palnej.
W wyniku ostrzału zginęli chłopcy w wieku 16 i 17 lat. Szef policji w Amarillo, Thomas Hover przekazał, że śledczy podejrzewają dwóch sprawców, którzy mieli posiadać „związek z celem ataku” i byli znani przynajmniej jednej osobie przebywającej na imprezie. Potwierdza to hipotezę o osobistym podłożu tragedii.
Policja zabezpieczyła pistolet Glock
Na miejscu zbrodni, na zewnętrznym podeście, funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet Glock kaliber 9 mm. Choć nie powiązano go dotąd bezpośrednio ze sprawcami, odnalezione w pobliżu łuski mają dowodzić, że w ataku użyto kilku rodzajów broni palnej; trwa analiza balistyczna.
Według stacji telewizyjnej z Houston, KHOU śledczy oficjalnie traktują strzelaninę jako atak ukierunkowany na konkretną grupę osób. Dokładny motyw działania napastników nie został jeszcze ustalony; dotychczas nie dokonano żadnych zatrzymań.
Policja w Amarillo zaapelowała do mieszkańców okolicy, w której doszło do tragedii, o udostępnienie nagrań z monitoringu prywatnego oraz dzwonków wideo, które mogły zarejestrować ucieczkę sprawców.
Amarillo, które liczy ok. 200 tysięcy mieszkańców i leży w regionie Texas Panhandle, zmaga się z wyraźnym wzrostem przemocy z użyciem broni. W ubiegłym roku odnotowano tam 16 zabójstw, a od początku 2026 r. liczba ofiar śmiertelnych w tym mieście sięgnęła już 10, wliczając w to tragiczny bilans ostatniej strzelaniny.
Adam Stankiewicz/PAP
