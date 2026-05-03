Prezydent USA Donald Trump powiedział, że zamierza zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone w sobotę 5 tysięcy. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi.
Znacznie obetniemy (liczbę żołnierzy). I to o dużo więcej niż 5000
— powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami. Była to jego odpowiedź na pytanie dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi.
Około 36 tys. żołnierzy USA w Niemczech
Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy USA wycofają 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. Obecnie w Niemczech stacjonuje ok. 36 tys. żołnierzy USA. Trump mówił wcześniej, że prawdopodobnie z podobnych powodów wycofa też amerykańskie wojska z baz we Włoszech i Hiszpanii.
tkwl/PAP/X
