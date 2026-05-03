NA ŻYWO

RELACJA. 1530. dzień wojny na Ukrainie. Premier Fico zapowiedział spotkanie z prezydentem Zełenskim w Erywaniu

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Alena Solomonova
autor: PAP/Alena Solomonova

Trwa 1530. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czytaj także

Niedziela, 3 maja 2025 r.

7:15. Minister obrony Estonii: Rosja wciąż chce strefy buforowej i dąży do rozbicia NATO

Strategiczne plany Rosji nie zmieniły się. Moskwa wciąż chce strefy buforowej z NATO i dąży do rozbicia Sojuszu. Jeszcze za wcześnie na otwieranie dialogu z Moskwą - powiedział minister obrony Estonii Hanno Pevkur. To zasadniczo odmienne stanowisko od poglądu prezydenta kraju Alara Karisa.

Prezydent Estonii gościł w miniony wtorek w Helsinkach. Na zakończenie spotkania z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem obaj politycy zgodzili się, że Europa powinna przygotować się do rozpoczęcia dialogu z Moskwą. W Estonii stanowisko Karisa doprowadziło również do sporu z resortem dyplomacji, którego linia polityki zagranicznej zakłada, że z Rosją, jako państwem agresorem, nie można prowadzić żadnego dialogu.

Według Pevkura warunkiem otwarcia relacji jest zakończenie przez Rosję wojny, wycofanie się z Ukrainy a także poszanowanie prawa międzynarodowego i praworządności. Estoński minister zwrócił uwagę, że w ciągu ostatniego stulecia Rosja wszczynała wojnę ze swoim sąsiadem co jakieś sześć-siedem lat.

Jeśli ten schemat się utrzyma, trzeba będzie na to odpowiedzieć

— oświadczył szef estońskiego resortu obrony w wywiadzie, który w niedzielnym wydaniu publikuje fiński dziennik „Ilta-Sanomat”.

Pevkur przypomniał również, że Rosja zamierza zwiększyć liczebność armii w regionach w pobliżu Finlandii oraz Estonii o około 50 tys. żołnierzy z obecnych 30 tys., a do tego dojdzie także powiększenie stanu uzbrojenia oddziałów. Nawiązał tym samym do reformy rosyjskiej armii i rozlokowania w reaktywowanym Leningradzkim Okręgu Wojskowym dodatkowych sił. Ma to być odpowiedź na wejście Finlandii do NATO, co miało miejsce 4 kwietnia 2023 roku.

00:01. Premier Fico zapowiedział spotkanie z prezydentem Zełenskim

Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że w Erywaniu podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ficę i Zełenskiego łącza napięte stosunki. Słowacki premier ma w przyszłym tygodniu odwiedzić Moskwę.

Fico rozmawiał z Zełenskim telefonicznie.

Uzgodniliśmy, że spotkamy się na krótko w poniedziałek w Erywaniu

— przekazał później. Poinformował też o przyszłych wzajemnych wizytach w Bratysławie i w Kijowie. Według Ficy uzgodniono też kontynuowanie współpracy w ramach wspólnych posiedzeń rządów.

Potwierdziłem, że Słowacja popiera ambicje Ukrainy dotyczące przystąpienia do UE, ponieważ Słowacja pragnie, aby Ukraina, jako nasz sąsiad, była stabilnym i demokratycznym krajem

— podkreślił Fico. Dodał, że w rozmowie z Zełenskim zauważył, że żadne porozumienie pokojowe w konflikcie zbrojnym z Rosją nie jest możliwe bez zgody strony ukraińskiej.

Premier zaznaczył, że chociaż Słowacja i Ukraina mają różne poglądy na niektóre tematy, łączy je wspólny interes w utrzymywaniu dobrych i przyjaznych stosunków.

red/PAP/Facebook/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych