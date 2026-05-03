Trwa 1530. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 3 maja 2025 r.
7:15. Minister obrony Estonii: Rosja wciąż chce strefy buforowej i dąży do rozbicia NATO
Strategiczne plany Rosji nie zmieniły się. Moskwa wciąż chce strefy buforowej z NATO i dąży do rozbicia Sojuszu. Jeszcze za wcześnie na otwieranie dialogu z Moskwą - powiedział minister obrony Estonii Hanno Pevkur. To zasadniczo odmienne stanowisko od poglądu prezydenta kraju Alara Karisa.
Prezydent Estonii gościł w miniony wtorek w Helsinkach. Na zakończenie spotkania z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem obaj politycy zgodzili się, że Europa powinna przygotować się do rozpoczęcia dialogu z Moskwą. W Estonii stanowisko Karisa doprowadziło również do sporu z resortem dyplomacji, którego linia polityki zagranicznej zakłada, że z Rosją, jako państwem agresorem, nie można prowadzić żadnego dialogu.
Według Pevkura warunkiem otwarcia relacji jest zakończenie przez Rosję wojny, wycofanie się z Ukrainy a także poszanowanie prawa międzynarodowego i praworządności. Estoński minister zwrócił uwagę, że w ciągu ostatniego stulecia Rosja wszczynała wojnę ze swoim sąsiadem co jakieś sześć-siedem lat.
Jeśli ten schemat się utrzyma, trzeba będzie na to odpowiedzieć
— oświadczył szef estońskiego resortu obrony w wywiadzie, który w niedzielnym wydaniu publikuje fiński dziennik „Ilta-Sanomat”.
Pevkur przypomniał również, że Rosja zamierza zwiększyć liczebność armii w regionach w pobliżu Finlandii oraz Estonii o około 50 tys. żołnierzy z obecnych 30 tys., a do tego dojdzie także powiększenie stanu uzbrojenia oddziałów. Nawiązał tym samym do reformy rosyjskiej armii i rozlokowania w reaktywowanym Leningradzkim Okręgu Wojskowym dodatkowych sił. Ma to być odpowiedź na wejście Finlandii do NATO, co miało miejsce 4 kwietnia 2023 roku.
00:01. Premier Fico zapowiedział spotkanie z prezydentem Zełenskim
Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że w Erywaniu podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ficę i Zełenskiego łącza napięte stosunki. Słowacki premier ma w przyszłym tygodniu odwiedzić Moskwę.
Fico rozmawiał z Zełenskim telefonicznie.
Uzgodniliśmy, że spotkamy się na krótko w poniedziałek w Erywaniu
— przekazał później. Poinformował też o przyszłych wzajemnych wizytach w Bratysławie i w Kijowie. Według Ficy uzgodniono też kontynuowanie współpracy w ramach wspólnych posiedzeń rządów.
Potwierdziłem, że Słowacja popiera ambicje Ukrainy dotyczące przystąpienia do UE, ponieważ Słowacja pragnie, aby Ukraina, jako nasz sąsiad, była stabilnym i demokratycznym krajem
— podkreślił Fico. Dodał, że w rozmowie z Zełenskim zauważył, że żadne porozumienie pokojowe w konflikcie zbrojnym z Rosją nie jest możliwe bez zgody strony ukraińskiej.
Premier zaznaczył, że chociaż Słowacja i Ukraina mają różne poglądy na niektóre tematy, łączy je wspólny interes w utrzymywaniu dobrych i przyjaznych stosunków.
red/PAP/Facebook/X
