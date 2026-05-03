Trwa 65. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Niedziela, 3 maja 2026 r.
7:16. Trump: Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił też, że Iran „nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości”.
Wkrótce dokonam przeglądu planu, który Iran nam właśnie przesłał, ale nie mogę sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat
— napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.
Wcześniej, w rozmowie z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach na Florydzie, powiedział też, że może wznowić ataki na Iran jeśli władze w Teheranie będą się „źle zachowywać”.
Nie jest jasne, co zawiera nowa irańska propozycja. Według agencji Reutera, odrzucony wcześniej przez Trumpa plan umożliwiłby żeglugę przez cieśninę Ormuz i zakończy blokadę Iranu przez USA, jednocześnie odkładając rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego na później.
00:01. Zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych: Wznowienie wojny z USA jest prawdopodobne
Wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne – oświadczył zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych, gen. Mohammad Dżafar Asadi, cytowany przez agencję Fars. Słowa te padły po tym, jak prezydent USA Donald Trump odrzucił najnowszą propozycję pokojową Teheranu.
Wydarzenia pokazały, że Stany Zjednoczone nie dotrzymały żadnych obietnic ani porozumień
— powiedział Asadi, dodając, że „dla wroga przygotowano zaskakujące działania, wykraczające poza jego wyobrażenia”.
Iran przekazał w piątek amerykańskim władzom – za pośrednictwem Pakistanu – nową propozycję porozumienia, nie ujawniając jej szczegółów. Trump oświadczył jednak, że „nie jest nią usatysfakcjonowany”.
Niezależnie od tego, czy chodzi o kontynuację wojny, czy o działania dyplomatyczne, Teheran jest „gotowy” na oba scenariusze, a „piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych” – ocenił wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabadi cytowany przez CNN.
Irańskie media państwowe potwierdziły twarde stanowisko w sprawie żeglugi przez Cieśninę Ormuz, podkreślając, że to Teheran sprawuje nad nią kontrolę.
Dzięki dominacji i kontroli nad niemal 2 tys. km irańskiego wybrzeża w Zatoce Perskiej i cieśninie Ormuz marynarka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) uczyni te wody źródłem utrzymania i siły dla narodu Iranu oraz źródłem bezpieczeństwa i dobrobytu dla regionu
— podała półoficjalna agencja Tasnim.
red/PAP/Facebook/X
